Miss Lupe tocará en Niceto Club por primera vez.

La Ciudad de Buenos Aires ofrece un plan ideal para los amantes del pop y la electrónica el próximo fin de semana. La cantante y compositora MissLupe programó su primer concierto propio en Niceto Club para el próximo 29 de mayo, con una propuesta de carácter integral que combinará elementos escenográficos, visuales y conceptuales.

La función servirá como marco para la presentación en vivo de Reset, su material discográfico editado en 2025. El trabajo recopila las vivencias de la intérprete entre los veinte y veinticinco años, un período signado por su inserción en el circuito musical, el contacto con las dinámicas de las pistas de baile y la maduración de su sonido, planteando el disco como un quiebre formal y el inicio de un nuevo ciclo en su carrera.

Originaria de La Plata y afincada en la Capital Federal, la creadora articula en su estilo las identidades de ambos entornos urbanos, contrastando la introspección y los tiempos pausados de su ciudad natal con el ritmo y la inmediatez porteña. Esta dualidad se traduce en composiciones que amalgaman pasajes melódicos íntimos con bases rítmicas ligadas a la música electrónica.

Su vinculación definitiva con la actividad musical se consolidó hacia fines de la adolescencia, tras cursar estudios iniciales en artes visuales. Dentro de su producción temprana destaca el sencillo Te Amo, una pieza de corte synth pop e indie que obtuvo una repercusión sostenida en plataformas digitales y cuya lírica llegó a ser adoptada en diversas movilizaciones sociales.

Miss Lupe

La carrera discográdica de MissLupe

En 2020, concretó la edición de su primer EP de gestión propia titulado Un Número, un trabajo que determinó su transición hacia la estética electrónica que define su catálogo actual. Las letras de la autora abordan con regularidad temáticas asociadas a la perspectiva comunitaria, la introspección y la alienación, elementos que utiliza como vectores interpretativos a través de su registro vocal.

El abanico de referencias artísticas que modelan su estilo evidencia un perfil heterogéneo. Su identidad musical asimila la influencia de figuras de la canción popular y el tango como Mercedes Sosa y Roberto Goyeneche, la estructura del pop global de Madonna, Kylie Minogue y Britney Spears, y el pulso de la música house incorporado durante su juventud.

Asimismo, la arquitectura sonora del R&B contemporáneo, el uso de muestras de audio y las técnicas de producción de Frank Ocean, Tyler, The Creator y Kanye West constituyen pilares en su método de composición. Dentro de los hitos de su carrera musical se destacan la recepción temprana de Te Amo, la repercusión de Hablarme -corte que sobrepasó el millón de reproducciones en plataformas y fue incluido en bandas sonoras cinematográficas- y la publicación de su EP debut.