RYAN cambia de rumbo y apuesta a la crudeza sonora en su nuevo disco “Zafarrancho”.

RYAN presentó Zafarrancho, un álbum que marca una nueva etapa en el recorrido del grupo y expande su sonido hacia territorios mucho más amplios y experimentales. Con una mezcla que cruza ritmos latinos, punk, baladas de inspiración cincuentera y rock alternativo, el disco muestra a la banda en plena búsqueda artística y con una identidad renovada.

El trabajo nació de una experiencia poco convencional, durante un mes entero, los integrantes se instalaron en una casa de campo para componer y grabar canciones prácticamente sin interrupciones. La idea fue alejarse del método tradicional de estudio y capturar una dinámica más espontánea, orgánica y visceral.

Esa decisión atraviesa todo el álbum. Las canciones fueron registradas con tomas en vivo, pocas ediciones y una fuerte atención puesta en la interpretación y el groove de cada tema. El resultado es un disco directo, intenso y con una energía muy presente, donde la personalidad de la banda aparece en primer plano.

Cómo suena Zafarrancho, el nuevo disco de RYAN

Producido por RYAN junto a Félix Iglesias, Zafarrancho también construye un universo conceptual que excede lo musical. Desde el nombre del álbum hasta la estética de tapa y la figura de “La Zafarrancha”, todo fue desarrollado durante el mismo proceso creativo que dio origen a las canciones.

Dentro del tracklist, uno de los momentos destacados llega con “Bendiciones”, elegido como focus track de esta nueva etapa. La canción propone un clima hipnótico y psicodélico, sostenido por guitarras envolventes, percusiones marcadas y arreglos de trompetas que aportan una atmósfera distinta al sonido habitual de la banda.

El tema también suma la participación de Afrosound Choir, un coro gospel que refuerza el carácter espiritual y sensual de la canción. Entre el rock alternativo y una energía slow dance, “Bendiciones” funciona como una de las piezas más arriesgadas y expansivas del disco.

Con Zafarrancho, RYAN da un volantazo artístico sin perder intensidad, apostando por una producción moderna pero profundamente humana, donde la imperfección y el vivo se convierten en parte esencial del sonido.