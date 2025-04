Monto & Rompo: la nueva cara del rock llega a The Roxy con RYAN, reybruja y Radicäl.

Este viernes 2 de mayo, el escenario porteño será testigo de una verdadera explosión de energía, actitud y frescura con el show de Monto & Rompo, una fecha que reúne a RYAN, reybruja y Radicäl, tres bandas que vienen marcando el pulso de una nueva generación dentro del rock nacional. Luego de una gira encendida por el Conurbano bonaerense, el trío vuelve a compartir fecha en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que promete ser una noche de rocanrol visceral, atorrante y argentino.

Monto & Rompo no es solo un título de fecha: es una declaración de principios. La unión de estas bandas representa rebeldía, suciedad y descontrol expresados con un sonido que rompe moldes, que no busca agradar, sino decir y gritar lo que otras propuestas callan. Un show imperdible para quienes sienten que el rock sigue vivo y necesita nuevas voces.

Entre los protagonistas, RYAN pisa fuerte con su segundo álbum Vaqueros y una estética sonora que combina guitarras frenéticas con melodías pegadizas. Conformada por Dante, Tortu, Mou, Cata y Magic, la banda dejó su huella en festivales como Cosquín Rock y Quilmes Rock, y sigue creciendo con una propuesta joven, dulce y provocadora.

RYAN se encuentra presentando su segundo álbum Vaqueros.

reybruja, por su parte, se presenta como una banda de barrio con alma de estadio. Formados en 2023, irrumpieron con su EP SUPERESTRELLAS DEL BARRIO y vienen anticipando su próximo disco con sencillos como el atrevido y que se la banquen, en los que sostienen con orgullo la bandera del rocanrol argento y la potencia de lo auténtico.

reybruja continúa presentando su EP Superestrellas de barrio.

Cierra la fecha Radicäl, banda oriunda de Florencio Varela que viene ganando terreno con su propuesta adolescente y vibrante. Con letras viscerales y riffs de garage, acaban de estrenar Una Semana Cualquiera, su primer LP, del que ya suenan los cortes Chicos Modernos y Tres Viernes. Son la frescura del indie con el pulso del nuevo rock barrial.

Ryan en El Destape: "Llevamos la bandera y la ideología del rock"

Ryan se está consolidando como una de las propuestas más frescas y prometedoras de la escena musical joven, el pasado mes de octubre presentaron su segundo disco, Vaqueros, en el emblemático Niceto Club. Este álbum llega como el sucesor de Bar’celona (2022), que ya demostró que la generación Z no solo escucha rock, sino que se apasiona por él. Las nuevas propuestas de Ryan reflejan su crecimiento y madurez, un viaje sonoro que autodefinen como “baby rock”. En diálogo con El Destape, Dante (voz), Magic (batería) y Cata (bajo) hablaron con el destape sobre su nuevo material y el panorama del rock argentino.

-¿Cómo fue la grabación de Vaqueros?

Dante: Vaqueros tiene muchas canciones muy nuevas y muchas canciones muy viejas. Teníamos temas como hace 4 años y temas muy nuevos, y temas intermedios. Yo creo que por eso también el disco es largo y tiene varias matices. No es que nos instalamos en un solo estilo. A veces escuchás discos que tienen todas bases parecidas y se nota que la banda pasó por un proceso de composición más en conjunto. Acá fue más complicado porque fue agarrar un montón de canciones bastante distintas entre sí e intentar llevarlas por un lado específico.

Magic: Armar algo para que todo se unifique y se pueda escuchar de corrido fue difícil. Reencontrarse con esas canciones viejas fue complicado, más que nada hacer que funcionen en el disco. Trabajamos con Ale Vázquez como productor, un groso que trabajó con los artistas más importantes (desde La Ren­ga, Divididos y Almafuerte hasta Mercedes Sosa, Alejandro Lerner y Peteco Carabajal, pasando por Charly y Spinetta). Así también lo vimos con otra perspectiva.

¿Cómo ven a la escena emergente rockera actual?

Dante: Siento que estamos en un momento donde la industria se está enterando de que hay bandas que convocan. Obvio que todavía no se llegó a un nivel masivo. No siento que en un secundario haya gente que muestre una foto de nosotros y nos reconozcan. También pasa con las bandas que convocan más que nosotros. Ponés un tema de Winona Riders en un secundario y la gente no lo reconoce. La música rock, a diferencia de otros géneros, crece de manera más orgánica. Las explosiones en el rock suelen ser más deformes.

En sus shows suelen levantar diversas banderas ¿Cómo conviven el rock y la ideología para ustedes?

Dante: Siento que llevamos bastante la bandera del rock y de la ideología rockera en general. Hay un poco de ir al frente, ser contracultural. Todo lo que está surgiendo hoy en día, aunque parezca contracultural, es lo contrario, es lo más cuadrado que hay. A veces se disfraza de nueva derecha como algo renovador o hiper cool, y no, sos un facho. A nosotros nos pasa eso; no nos creemos cool, pero si vamos a un festival o tocamos en vivo, vamos a marcar las cosas que pensamos.