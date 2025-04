Fonso y Las Paritarias: "El rock necesita de realidad, la fantasía se la dejamos al pop".

Sentados en la vereda de 8 Esquinas Bar, con una cerveza de litro que se pasa de mano en mano como si fuera un micrófono, Lucas Difonzo (Voz) y Octavio Majul (Percusión) hablan con la soltura de quienes tienen algo claro para decir. A días de presentar su segundo disco homónimo, "Fonso y Las Paritarias" en Niceto Club, el 1° de mayo, el aire tiene algo de víspera y algo de ritual. En medio del trajín porteño y los murmullos de la calle, los integrantes de Las Paritarias, banda que completan Martín "Tortu" Luchina (Teclados), Piter Mazda (Guitarra), Sebastián "Bocha" Puntillo (Batería) y Elena Radiciotti (Bajo), despliegan, sin poses, el entramado conceptual que sostiene al grupo: un nacionalismo cultural que no es bandera vacía, sino sostén ideológico y estético. Como si el rock argentino volviera a sus fuentes más crudas: las del barrio, el país, la historia y la urgencia de un mensaje.

Hay una convicción que atraviesa toda la charla y que se repite como un eco: el rock está regresando. “Muchas bandas que antes no lo hacían ahora están plasmando un mensaje en sus canciones. Yo creo que es necesario”, dice Lucas, con tono sereno pero cargado de intención. Habla de una escena que, según él, empieza a recuperar esa raíz contestataria y colectiva que siempre caracterizó al género. Octavio suma: “Es inevitable ser político cuando uno está arriba de un escenario hablándole a una masa”. Lo que ellos proponen no es partidismo, aclaran, sino una defensa abierta de lo que sienten como propio: la cultura, los derechos, y un sentido de pertenencia que, en tiempos de desarraigo discursivo, se vuelve casi revolucionario.

La entrevista fluye como la cerveza: espumosa, sincera, sin filtro. Desde ese rincón en Colegiales, Fonso da cuenta de una identidad que rehúye el estrellato para abrazar lo colectivo. “Queremos transmitir algo más familiar, más cercano”, insiste Lucas. Y en esa frase hay una síntesis clara de su propuesta estética y política. El segundo disco de Las Paritarias, que ya en su título se define a sí mismo, no es solo un paso más en su carrera, sino un manifiesto: una reafirmación del valor de lo común, del lenguaje compartido, y de esa tradición argentina del rock que, desde Sui Generis hasta La Renga, siempre supo articular lo personal con lo social.

-El proyecto tiene un contexto político, desde el nombre hasta ciertas temáticas. ¿Lo pensaron así desde el comienzo?

Lucas: No, porque eso ya estaba en nuestras venas. El tono popular, la carga simbólica, todo aquello nos atraviesa. Incluso sin buscarlo, lo político aparece.

-¿Y cómo es que empiezan a apropiarse de todas estas cuestiones más culturales y sociales argentinas, acercarse a la idea de que, por ejemplo, cada 1° de mayo sea el show de Fonso y Las Paritarias?

Lucas: Yo creo que convergieron dos cosas. Una, la necesidad de la gente de aferrarse a los símbolos nacionales y, dos, que no había nadie que los representara. De repente, el primero de mayo del año pasado, fue como un oasis para el 2023, o 2024, no sé, la gente cantó la marcha, el himno, se fue con más ganas de las que vino, y eso es algo que con esa simbología nadie más lo aprecia. A nosotros nos quedaba muy cómodo, porque es lo que cada uno ya tiene en su cabeza.

Octavio: En mi caso en particular, creo que lo llevo al máximo. De hecho, casi no escucho música en inglés, no soy tan melómano. Me encanta Callejeros, siempre escuché música más local. Leí literatura solo en español. Para mí, no pondría a nadie por encima de un artista nacional como Charly García. Si soñara ser alguien, soñaría ser como él, no como David Bowie.

-Siempre vinculaste tus canciones con experiencias personales y lugares, como Castelar, Congreso, Hudson.

Lucas: Claro, nuestras canciones surgen de nuestras experiencias cotidianas. No tenemos una agenda comercial. No estaba planeado que el disco fuera un producto o que fuera algo para hacer dinero. La música surgió orgánicamente de lo que vivimos, de las personas que nos rodean. No hay un concepto productivista detrás.

Octavio: Lo más importante es la catarsis de la expresión personal. Nosotros no estamos haciendo música para ser ricos. Si quisiéramos hacer plata, hay muchos caminos más fáciles, como ser albañiles o electricistas.

El nacimiento de Fonso y Las Paritarias

-Pasaste de ser solista a formar una banda (Las Paritarias) y crear un "refugio" para tu música.

Lucas: Hacer de un proyecto completamente solista una banda fue algo que se dio esporádicamente, conociendo a los demás integrantes poco a poco. Primero apareció Peter Mazda (guitarra), que es tan gigante que detrás de él vinieron un montón de personas más. Todo esto tomó alrededor de dos años. Arrancamos en 2022 yendo a un festival en Perú, en Huancayo, que fue una locura. Esa fue una de las primeras fechas que tuvimos juntos, aunque todavía no nos llamábamos Las Paritarias. En ese momento Octavio Majul (percusión) y el "Bocha" Puntillo (batería) no estaban en la banda.

-¿Cómo se conocieron ustedes?

Octavio: Fue a través de Elena Raddicioti (bajo). Ella y yo ya éramos amigos. Nos conocimos escribiendo para un "Mundial de escritura" en pandemia, una excusa para mantenernos activos creativamente. A mí me encantaba su música (Elena es bajista y cantante en Isla Mujeres, banda platense), ella me pasaba tracks, y de ahí empezamos a vincularnos.

Lucas: El primer momento fuerte entre nosotros dos fue cuando fuimos juntos a un recital de Isla Mujeres, que fue increíble. Ese show consagró la forma de ser de la banda y también nos unió. Ahí Octavio me dijo que quería hacer un disco.

-¿Qué pueden contar de la integración de Octavio al grupo?

Lucas: Octavio venía a los ensayos, tomaba vino con nosotros, se sentaba a mirar. Un día, en una fecha en Castelar, Peter lo empujó a tocar. Le dio una pandereta y se subió al escenario sin haber ensayado nunca. Y funcionó.

Octavio: En ese momento ya éramos muy amigos. Yo estaba en una etapa de reconversión personal, muy cómplices con todos. Fue una época de crisis personales en la banda, en enero de 2023. Todavía no era parte formal del grupo, pero estuve en la grabación del disco "Día del trabajador" (2023) como camarógrafo.

Lucas: Más adelante empezamos a escribir letras juntos, y descubrimos que funcionaba muy bien. Ahí terminó de consolidarse la banda como Fonso y Las Paritarias.

-¿Por qué eligieron el nombre “Las Paritarias”?

Lucas: Fue idea de Elena, en una fecha en San Miguel. Surgió de un freestyle de palabras. No fue algo muy planeado, pero tenía sentido por el tono popular y político que ya tenía la banda. Había varias ideas, como “Día de la Independencia”, “Ad honorem”... pero finalmente quedó “Día del Trabajador” como nombre del disco y “Las Paritarias” para la banda.

Fonso y Las Paritarias presenta su nuevo disco en Niceto Club

-¿Cómo fue el proceso creativo para el nuevo álbum, ya como banda?

Lucas: Post "Día del Trabajador", ya estábamos muy consolidados. Para el nuevo disco sabíamos que queríamos alejarnos de la ciudad y convivir una semana en un lugar tranquilo. Llevamos nuestros libros y escritos personales, que más que llevarlos, los teníamos siempre encima.

Octavio: Yo les regalé a cada uno una novela distinta de Leopoldo Marechal. Eso generó un marco conceptual común. Se mezcló mucho el realismo mágico, con esta idea de una realidad distorsionada, que sentimos muy cercana a la que vivimos actualmente.

Lucas: El rock necesita de la realidad. La fantasía se la dejamos al pop. Nosotros nos enfocamos mucho más en lo que escribimos, en lo que se nos ocurre. La música sale sola, pero lo lírico tiene mucha carga en este álbum.

Tengo curiosidad por saber sobre "Nevermind", el track número 11 del disco. ¿Cómo surgió esa canción?

Octavio: "Nevermind" nació de una zapada en el campo. Fue un momento espontáneo. Yo toqué el piano en esa canción, aunque no sé tocar bien. La composición de la canción también fue algo muy simple, todas notas blancas, pero la historia está basada en lo que vimos en Nevermind (reconocido bar de Mar del Plata).

Lucas: "Nevermind" es nuestra interpretación de lo que sentimos en ese lugar, con sus imágenes y sensaciones. Solo los que estuvieron ahí lo entenderían completamente. Incluso cuando tocamos el tema en Mar del Plata, se nos acercaron dos personas que se conocieron ahí y dijeron que la canción hablaba de su historia. Que les había cambiado la vida. Eso es lo que más nos importa. Me alegra mucho el hecho de que alguien se haya identificado y haya encontrado una representación de su propia experiencia. Eso es lo más valioso para nosotros. No buscamos llenar nuestras cuentas bancarias, buscamos conectar con la gente de una manera genuina.

-Lucas, viviste afuera. ¿Cómo fue tu regreso al país y cómo influyó en tu visión de la música argentina?

Lucas: Viví en Berlín en 2018, trabajaba de chef y grababa música. Hice Wedding (2020) allá, pero salir a tocar era medio bajón. De mínima, no te entienden el idioma. Y además no compartimos mucho con los europeos, son aburridos. No existe esa emoción o pasión de acá. Yo extrañaba a mis amigos, a mi gente.

-¿Y cuándo hiciste el click para volver?

Lucas: Cuando me di cuenta de que, si quería tocar, tenía que hacerlo acá. Afuera te sentís como parte de un safari cultural. Me harté. Estando lejos me di cuenta de cuánto quiero a mi país. Eso me generó un sentimiento nacionalista que antes no tenía.

-Cuéntenme sobre el show del 1° de mayo en Niceto Club.

Lucas: Es la presentación oficial del disco. Este primero de mayo va a ser más promiscuo que el año pasado, porque el disco salió hace poco, y tenemos más canciones. Va a ser una experiencia instantánea, vamos a tocar un montón de temas y crear un espacio donde se pueda disfrutar de la música, recordar momentos y, si se da, vivir la catarsis del show.

Octavio: Queremos que la gente lo pase bien viendo nuestra banda. No hay ninguna pretensión más que esa. Lo que importa son las canciones, y nosotros solo somos los intérpretes. Lo más importante es que, después de todo el esfuerzo y trabajo, lleguemos a un nivel de lucidez máxima. El primero de mayo va a ser una gran oportunidad para eso.

