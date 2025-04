Cristina Kirchner despidió a Francisco y reveló el libro que compartieron

La dos veces presidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje recordando su encuentro con el Papa Francisco y envió sus condolencias por la muerte del Sumo Pontífice. Además reveló que coincidieron en el gusto por el libro Megafón, o la guerra de Leopoldo Marechal.

"La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo “Es mi libro preferido, me encanta Marechal”. Coincidimos en que “Megafón, o la guerra”, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa. Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita", escribió Cristina Kirchner en su cuenta personal de X.

Francisco murió hoy a los 88 años, según confirmó el Vaticano, apenas un día después de que el Sumo Pontífice hiciera una última aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro, durante la celebración de Pascua.