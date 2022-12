Fonso: "Trato de generar todo el tiempo un contraste con mi música para no aburrirme"

Fonso, uno de los artistas del plantel de Indie Folks, casa productora del Music Wins Festival, señaló a Télam que con su música siempre trata de “generar un contraste" entre cada disco, "como un atajo para no aburrirme".

“Creo que sería muy fácil aburrirme si sigo haciendo lo mismo con el mismo sonido y la misma idea de producción. Y, claramente después de haber dicho esto no tengo idea cuál va a ser mi cambio de piel próximo, pero justamente eso es lo que me entusiasma”, señaló Lucas Difonzo, este multifacético artista oriundo del Oeste bonaerense.

El artista, representante de la escena argentina en el festival del sábado en el Club Ciudad de Buenos Aires, señaló que su nueva búsqueda está mucho más atravesada por su recorrido como productor que por aquellos tiempos germinales en los que el atrevimiento pasaba, como en su debut llamado “Some Plays”, por aprovecharse de técnicas como el "sampling" para crear un collage que reuniera “todo en una misma cosas”.

Sobre aquel mixtape de 2017, que cargaba un montón de guiños musicales y hasta traía al presente a Julio Cortázar hablando del mestizaje, coincide con su etapa más lúdica: “Fue concebido como disco recién a mis 20 años, pero todos los ‘tracks’ ya existían desde mucho tiempo atrás. De cuando tenía 15 años y empezaba a mezclar cosas sin pensar en que iba a dedicarme a esto”, contó.

“No fue deliberadamente político, pero yo creo que la política siempre se infiltra dentro de todas las ramas del arte. De hecho, me parecía atractivo que de repente apareciera la voz de Cortázar hablando de algo que me gustaba mucho como el mestizaje y que de fondo sonara música que yo escuchaba, mezclada todo en una misma cosa”, añadió.

En el camino hasta el presente, hubo otras disparadores que moldearon su búsqueda artística, entre ellas su residencia de un año en Berlín, desde donde editó su show en directo “Amneldung” (2019).

“Fue mi primer recital fuera de Argentina y el primero allá. Siempre toqué rock, blues y garaje, porque soy del Oeste, pero viviendo en Berlín me topé con una escena bien electrónica, más precisamente de techno, que comparte algo con el rock y el garaje: esa oscuridad de antro y una organización de ruidos y distorsiones”, recordó.

En aquel repaso, comentó: “Lo que más me cautivó fue básicamente eso: la manera en que se produce esa música, no tanto la parte de ir a bailarla y escucharla. Quizás lo que más me influenció fue eso, pero desde que empecé a vivir en Berlín empecé a abordar mis producciones como si fueran ‘tracks’ de electrónica. Quizás me detenía más en las texturas y en organizar los sonidos no necesariamente tocados por una persona”.

En esta última etapa, el bonaerense viene de estrenar la acústica “No es culpa del frío”, adelanto de su nuevo disco: una canción lo aleja de su obstinación por dar con nuevas texturas y sonidos como había condensado en “Wedding” para radicarse en un plan “más primordial y primitivo” guiado por una voz y una guitarra.

El 2022 lo recibió con adelantos de su próximo disco, y pasando por escenarios como el Estadio Obras como soporte del show de Jungle, además de una gira por Perú y Uruguay, antes de cerrar el año como uno de las atracciones locales del Music Wins Festival, a donde llegará con una extensa discografía que se completa con su último trabajo titulado “Tickets”, un disco grabado y compuesto a dúo con Andry Bett.

“Nunca tuve una banda tan increíble como la que tengo ahora. Y eso es lo que queremos demostrar en vivo en el festival. Vamos a defender en el escenario ese poder que se puede llegar a tener con un grupo de humanos tocando. Lo más importante, para mí, es generar música con personas y que el público lo pueda sentir igual de fuerte como nosotros. Será con una buena dosis de rock and roll que es lo que nos gusta hacer”, concluyó.

Con información de Télam