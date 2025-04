La Renga criticó fuertemente a Javier Milei.

La Renga realizó este sábado un show a beneficio para recaudar fondos para Bahía Blanca tras la inundación y los integrantes de una de las bandas más grandes del país aprovecharon para dejarle un duro mensaje al presidente Javier Milei.

El jefe de Estado suele usar en sus actos "Panic Show" y hasta lo cantó en más de una ocasión. Sin embargo, la banda liderada por Chizzo marcó en múltiples ocasiones estar en las antípodas del mandatario libertario y su proyecto de ajuste para el país.

Es así cómo durante el show en La Plata al que asistieron más de 25 mil personas, Chizzo expresó: "Quiero agradecer a todos los que laburaron desinteresadamente para esto, el pueblo de Bahía Blanca va a estar muy agradecido. Esto va para los hospitales".

"Acá está el pueblo argentino poniendo el hombro, si no fuera por ustedes que pasaría la puta madre. Acá están los verdaderos leones", arengó el cantante de La Renga en referencia al presidente Javier Milei y luego la banda empezó a tocar el clásico Panic Show.

Carlos Belloso explotó contra Javier Milei

El reconocido actor Carlos Belloso se expresó en contra las medidas del presidente Javier Milei, quien desfinanció a la cultura argentina desde su llegada a la presidencia, y criticó a los que piensan contrario a sus ideas. En ese sentido, apuntó al ensañamiento del mandatario con algunos artistas.

"Cuando uno habla en redes sociales se expresa. Debe haber libertad de expresión y libertad de pensar", sostuvo Carlos Belloso durante una entrevista con Fuera de Agenda, en C5N. En ese sentido, el actor afirmó que Javier Milei "tiene un ensañamiento que no controla, no cree que es presidente, sino que se siente que está en cuatro paredes, no tiene claro que tiene una investidura". Además, enfatizó que "la investidura merece respeto y el soberano que es el pueblo también".

En tanto, Carlos Belloso consideró que en el ambiente artístico "la mayoría no quiere emitir su opinión porque queda de un lado de la grieta o del otro", pero subrayó que "diciendo lo que pensamos no tenemos que temer o padecer ciertas consecuencias". Cabe señalar que tras los ataques de Javier Milei suele sumarse y con mayor crueldad, todo el aparato de redes sociales que manejan los libertarios.

También marcó la importancia de la democracia y sostuvo que "es una herramienta fundamental para cambiar las cosas y que hay que expresar nuestra ideología", así cómo que "si no hay derechos, la democracia se atrofia".