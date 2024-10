Ryan llega a Niceto: "Llevamos la bandera y la ideología del rock"

Cuánto salen las entradas para ver a Ryan en Niceto Club.

Ryan se está consolidando como una de las propuestas más frescas y prometedoras de la escena musical joven, y el próximo 17 de octubre marcará un hito importante en su trayectoria: la presentación de su segundo disco, Vaqueros, en el emblemático Niceto Club. Este álbum llega como el sucesor de Bar’celona (2022), que ya demostró que la generación Z no solo escucha rock, sino que se apasiona por él.

Las nuevas propuestas de Ryan reflejan su crecimiento y madurez, un viaje sonoro que autodefinen como “baby rock”. En diálogo con El Destape, Dante Citara (voz), Magic (batería) y Cata (bajo) hablaron de su expectativa por el show más importante de su carrera, su nuevo material y el panorama del rock argentino.

¿Cómo fue la grabación de Vaqueros?

- Dante: Vaqueros tiene muchas canciones muy nuevas y muchas canciones muy viejas. Teníamos temas como hace 4 años y temas muy nuevos, y temas intermedios. Yo creo que por eso también el disco es largo y tiene varias matices. No es que nos instalamos en un solo estilo. A veces escuchás discos que tienen todas bases parecidas y se nota que la banda pasó por un proceso de composición más en conjunto. Acá fue más complicado porque fue agarrar un montón de canciones bastante distintas entre sí e intentar llevarlas por un lado específico.

- Magic: Armar algo para que todo se unifique y se pueda escuchar de corrido fue difícil. Reencontrarse con esas canciones viejas fue complicado, más que nada hacer que funcionen en el disco. Trabajamos con Ale Vázquez como productor, un groso que trabajó con los artistas más importantes (desde La Ren­ga, Divididos y Almafuerte hasta Mercedes Sosa, Alejandro Lerner y Peteco Carabajal, pasando por Charly y Spinetta). Así también lo vimos con otra perspectiva.

¿Recuerdan cómo se conocieron ustedes?

- Dante: Nos conocimos por amigos en común, porque yo tenía las canciones y quería armar una banda. Por ejemplo con Tortu (guitarra), estaba un día en un ensayo, él tocaba el piano y le dije: "Quiero alguien que toque la guitarra". Me dijo: "Bueno, aprendo". Y así nos fuimos armando. A Cata por ejemplo la conocí en un show de Arctic Monkeys y conectamos porque nos gustaba la misma música. Nos empezamos a juntar a tocar y no queríamos hacerlo para nuestras tías y abuelas en el barrio. No sé, queríamos ya tocar como banda y capaz inconscientemente, pero sabiéndolo, sabíamos que éramos chicos para eso. Entonces fue como, bueno, esperamos a sacar un buen disco para salir a tocar. Entonces empezamos a subir el material a Spotify y de repente la gente nos empezó a escuchar y pudimos hacer un show en (Centro Cultural) Moscú. La verdad es que no éramos buenos músicos. No es como la típica historia de pibes de 14 que tocaban bien. Yo tocaba la guitarra y hacía canciones, pero el Tortu no sabía tocar la viola, no teníamos otro guitarrista, hasta que se sumó Mou que la tenía clarísima. Cata, Magic y Mou los tres tocan muy bien, y Tortu ahora también (se ríe).

¿Los influyó de alguna manera que su canción Poné un disco haya sido cortina de una novela de Polka (Buenos Chicos, 2023)?

- Dante: Como que no entendíamos, no sabíamos qué era la novela. Me decían que era como el Skins argentino, medio bizarro. La verdad nos daba dudas, primero dijimos que no, pero justo estábamos en proceso de hacer el disco nuevo. Estábamos con la cabeza muy enfocada en lo nuevo y dejar atrás lo que ya teníamos. Pero en un momento, creo que Magic dijo algo así como: "¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que le sirve a la gente que escucha nuestra música?". Era absurdo decir que no cuando los productores que nos contactaron pensaron que la canción estaba buena e iba con el concepto de la novela. Fue como, bueno, para adelante. Y la verdad que fue positivo porque nos conocieron personas nuevas.

¿Cómo ven a la escena emergente rockera actual?

- Dante: Siento que estamos en un momento donde la industria se está enterando de que hay bandas que convocan. Obvio que todavía no se llegó a un nivel masivo. No siento que en un secundario haya gente que muestre una foto de nosotros y nos reconozcan. También pasa con las bandas que convocan más que nosotros. Ponés un tema de Winona Riders en un secundario y la gente no lo reconoce. La música rock, a diferencia de otros géneros, crece de manera más orgánica. Las explosiones en el rock suelen ser más deformes.

En sus shows suelen levantar diversas banderas ¿Cómo conviven el rock y la ideología para ustedes?

- Dante: Siento que llevamos bastante la bandera del rock y de la ideología rockera en general. Hay un poco de ir al frente, ser contracultural. Todo lo que está surgiendo hoy en día, aunque parezca contracultural, es lo contrario, es lo más cuadrado que hay. A veces se disfraza de nueva derecha como algo renovador o hiper cool, y no, sos un facho. A nosotros nos pasa eso; no nos creemos cool, pero si vamos a un festival o tocamos en vivo, vamos a marcar las cosas que pensamos.

Cata, sos la única mujer del grupo, ¿cómo es el rol de las mujeres en la escena under actual?

- Cata: Yo siempre fui bastante alborotada en el tema de hacer cosas desde muy chica. Siento que crecí en una época en la que se le empezó a dar más oportunidades a la mujer dentro de la música. La primera fecha de Ryan fue un lugar en Moscú que organicé yo. La descubrí porque habían hecho una fecha con un grupo de chicas, un festival grl power, y fui a tocar con mi anterior banda. Pero también es importante seguir reconociendo los errores que vienen de la industria, que siempre fue súper machista. A mí me han pasado situaciones con la banda. Yo me lo tomo con firmeza, pero me alegra mucho poder compartir y que otras artistas femeninas reconozcan mi lugar en la banda. Porque hay esta cosa de poner a la mujer a cantar constantemente y, en general, en la segunda posición, como el bajo. No es solo que "canta muy lindo, aplaudamos". La mujer está más en un rol sexualizado. A veces, la banda es la banda, y atrás están todas las mujeres del equipo: vestuaristas, fotógrafas. Fue difícil salir, pero está bueno que te reconozcan como música y no solo como mujer que toca el bajo. Pero siguen pasando situaciones que te llevan a decir "che, ¿qué onda?". No habíamos avanzado tanto, pero por suerte estamos todas juntas para atravesarlo.

¿Qué pueden adelantar del show en Niceto el 17 de octubre?

- Dante: Amigos nos están ayudando a armarlo, pero creo que va a ser lo mejor que hayamos hecho. Estamos planteando una propuesta estética que queremos mantener con esta nueva etapa de Vaqueros en general. Estamos teniendo muy buen recibimiento del disco, tanto en plataformas como en la gente, así que nos emociona poder tocarlo para quienes lo están escuchando por primera vez.

- Magic: Las versiones en vivo de las canciones están buenísimas y tienen una fuerza increíble. Creo que hasta se sienten mejor porque tienen una energía que está buena para ver. Siento que somos una banda que hay que ver en vivo. La verdad que tenemos 14 canciones nuevas para entretener, tenemos muchas ganas de tocar el disco, porque son temas que nos encantan y eso es lo más importante. Después de este show, nos vamos a Uruguay por primera vez y a Córdoba. Después vamos a Rosario en un festival muy bueno. Seguramente hagamos algún show en Capital más a fin de año para festejar el año.

Dónde conseguir entradas para Ryan en Niceto Club

Ryan llega a Niceto Club (Niceto Vega 5510, Palermo, Buenos Aires) para presentar su segundo disco Vaqueros. Entradas disponibles en Passline desde $8000.