El seleccionador alemán Nagelsmann dimitirá tras la eliminación en el Mundial, según Bild

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Alemania contra Paraguay

​El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, dimitirá tras la temprana eliminación ‌del equipo en ‌el Mundial, según informó el viernes el periódico Bild, que señaló que el técnico, de 38 años, había acordado abandonar el cargo tras mantener conversaciones con altos cargos del fútbol alemán.

Bild, ​que no ⁠ofrece detalles sobre sus fuentes, afirmó ‌que Nagelsmann decidió dimitir tras ⁠una "cumbre secreta" de ⁠tres horas celebrada el jueves en la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB, ⁠por sus siglas en alemán) en ​Fráncfort.

La DFB no respondió ‌de inmediato a una ‌solicitud de comentarios enviada por correo ⁠electrónico el viernes.

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El periódico señaló que se había instado a Nagelsmann a considerar una salida voluntaria tras presentar ​sus ‌explicaciones sobre la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final ante Paraguay en la tanda de penales esta semana, y que recibiría ⁠una indemnización estimada en 7 millones de euros (8 millones de dólares).

La derrota de Alemania ante Paraguay el lunes en Boston supuso el tercer fracaso consecutivo en un Mundial, tras las eliminaciones en la ‌primera fase en 2018 y 2022. Alemania ganó el Mundial por cuarta vez en 2014.

Nagelsmann, nombrado en 2023 y el seleccionador más joven en un partido ‌de eliminatorias de un Mundial en cuatro décadas, había declarado tras la derrota que "no era ‌de ⁠los que dicen 'dimito' solo porque hayamos quedado eliminados".

(1 dólar = 0,8734 ​euros)

(Reportaje de Kirsti Knolle, con información adicional de Rishabh Jaiswal; edición de Peter Rutherford; edición en español de Paula Villalba)