Los hospitales propios de PAMI ofrecen atención gratuita para todos los afiliados.

Los afiliados de PAMI cuentan con una red de hospitales y clínicas propias que brinda atención médica gratuita en distintos puntos del país. Para acceder a consultas, estudios o prácticas, en la mayoría de los casos es necesario solicitar un turno previamente y contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un profesional. El sistema busca organizar la atención y garantizar el acceso a las prestaciones sin costo adicional para los beneficiarios.

Qué hospitales propios tiene PAMI

PAMI dispone de una red de establecimientos de salud destinada exclusivamente a sus afiliados, especialmente orientada a la atención integral de personas mayores. Estos centros cuentan con equipamiento médico, tecnología para diagnóstico y profesionales especializados en distintas áreas.

Los hospitales propios también funcionan como centros de referencia para tratamientos de mayor complejidad. Además de consultas médicas, ofrecen servicios de internación, diagnóstico por imágenes y especialidades que permiten realizar un seguimiento integral de los pacientes.

Entre los principales hospitales y centros de salud de PAMI se encuentran:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata).

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires).

Policlínicos PAMI I y II (Rosario).

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó).

Hospital PAMI (Hurlingham).

Clínica PAMI (Lanús).

Cómo sacar un turno en los hospitales de PAMI

Para recibir atención programada es necesario gestionar un turno antes de concurrir al establecimiento. En la mayoría de las especialidades, el requisito principal es tener una Orden Médica Electrónica (OME), emitida por el médico de cabecera o por un especialista.

Los afiliados pueden elegir distintas modalidades para solicitar turnos según el hospital donde serán atendidos. El trámite puede realizarse de forma presencial, por teléfono o mediante la plataforma oficial de turnos de PAMI.

Cada establecimiento administra su propia agenda, por lo que los canales de contacto varían de acuerdo con el hospital elegido. Esto permite organizar la demanda de pacientes y agilizar la atención en cada sede.

Para solicitar un turno generalmente necesitás una Orden Médica Electrónica vigente.

Qué servicios médicos brindan los hospitales propios

La red de salud de PAMI ofrece una amplia variedad de prestaciones médicas destinadas a cubrir las necesidades de los afiliados. Los hospitales cuentan con consultorios externos, internación y guardias, además de distintas especialidades médicas.

También disponen de áreas de diagnóstico por imágenes y tratamientos específicos para enfermedades de mayor complejidad. En varios centros funcionan servicios de oftalmología, oncología y atención de patologías crónicas, con equipos especializados para cada caso.

Uno de los principales beneficios para los afiliados es que estas prestaciones están cubiertas por la obra social. Esto significa que tanto las consultas como los estudios y tratamientos incluidos se realizan sin copagos ni cargos adicionales.

Qué tener en cuenta antes de asistir a un hospital de PAMI

Antes de solicitar un turno, es recomendable verificar si la práctica médica requiere una Orden Médica Electrónica. Contar con la documentación necesaria evita demoras y facilita la asignación de la consulta.

También es importante confirmar cuál es el canal habilitado por el hospital donde se realizará la atención, ya que cada establecimiento organiza sus turnos de manera independiente.