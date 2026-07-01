Podés hacer el reclamo por tu cuenta o con un apoderado.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) ofrece un subsidio para jubilados y pensionados que necesitan un cuidador domiciliario debido a limitaciones funcionales. Sin embargo, muchos afiliados enfrentan dificultades con la aprobación, el pago o la suspensión de este beneficio, por lo que es fundamental saber cómo presentar un reclamo formal.

Las causas más comunes para iniciar una queja incluyen la demora excesiva en la aprobación inicial, a pesar de haber entregado toda la documentación requerida, así como la falta o retraso en el pago mensual ya aprobado para el cuidador. También se puede reclamar frente a la disconformidad con la evaluación de vulnerabilidad social y médica, que se puede apelar para que revisen las pruebas de dependencia funcional.

Otro motivo frecuente es la suspensión injustificada del subsidio sin notificación previa, lo que permite solicitar la reactivación urgente del beneficio. Además, errores en los datos personales o en el monto liquidado son causales válidos para presentar reclamos. Cuando hay diferencias entre el dinero depositado y el valor que establece la normativa de PAMI, conviene reportarlo para que se liquide el retroactivo correspondiente.

Cómo gestionar el reclamo a PAMI

Para gestionar el reclamo, el afiliado afectado puede hacerlo personalmente, o bien a través de un apoderado legal o un familiar registrado. El trámite no tiene costo alguno y puede iniciarse cómodamente de manera remota ingresando a la página web oficial de PAMI.

Si elegís la vía digital, tenés que acceder a la plataforma con tus datos de usuario y adjuntar las constancias del trámite original. El sistema te asignará un número de seguimiento para que puedas controlar el avance de la gestión y la respuesta de los auditores del instituto.

La demora en la aprobación es una de las causas más comunes.

Por otra parte, la presentación presencial sigue vigente en todas las unidades de gestión local y agencias distribuidas por todo el país. Para hacer el reclamo en forma física, deberás presentarte con tu documento nacional de identidad, la credencial de afiliado y los comprobantes médicos que respalden la queja ante el personal de atención.

Este mecanismo facilita que los adultos mayores puedan defender sus derechos y garantizar que el subsidio para cuidado domiciliario se otorgue y pague correctamente, evitando demoras y errores administrativos que afectan su calidad de vida.

El trámite de reclamo no tiene costo para el afiliado.

Cómo registrarse en Mi PAMI paso a paso

Para empezar a usar los servicios virtuales, los beneficiarios deben completar un registro obligatorio. Lo primero es descargar la app oficial desde la tienda de aplicaciones del celular, compatible con iOS y Android, o ingresar directamente desde el navegador a mi.pami.org.ar.

Después tenés que completar el formulario con el DNI, el sexo según figura en el documento y el CUIL. El sistema también pide el número de trámite del último DNI, ese código de once dígitos que empieza con 0 y aparece en la parte frontal de los DNI tarjeta o en el reverso de las versiones más antiguas.

Cómo elegir una contraseña segura y validar el dispositivo

El siguiente paso es crear una clave. PAMI recomienda no usar datos personales como fechas de cumpleaños ni nombres propios, y mantener la contraseña bajo estricta confidencialidad sin compartirla con nadie. Una clave segura combina mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Para finalizar, tenés que ingresar tu número de celular. El sistema te manda un SMS con un código de 4 dígitos que debés transcribir en la pantalla para validar la línea. Una vez completado este paso, tu cuenta queda habilitada y ya podés empezar a operar desde la app o la web.