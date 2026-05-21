Mi PAMI: cómo crear una contraseña segura para evitar hackeos y estafas

No uses fechas de cumpleaños ni nombres propios como contraseña.

El crecimiento de los trámites digitales trajo consigo una ola de estafas virtuales contra jubilados y pensionados. En este sentido el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) reforzó la seguridad de su aplicación y lanzó recomendaciones clave para crear contraseñas seguras. Te contamos qué errores evitar, cómo blindar tu cuenta y qué hábitos digitales tenés que adoptar.

Por qué PAMI reforzó la seguridad de Mi PAMI

Mi PAMI concentra información sensible de millones de afiliados: recetas electrónicas, credenciales digitales, órdenes médicas, turnos y datos personales. Con semejante volumen de datos, la plataforma se volvió un blanco atractivo para los ciberdelincuentes que buscan robar cuentas y vaciar información.

El sistema fue renovado en los últimos meses para sumar nuevas validaciones de identidad. Actualmente, para registrarse se solicita DNI, número de afiliado, correo electrónico activo, número de celular y una validación mediante código SMS. PAMI insiste en que la aplicación solo debe descargarse desde las tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store.

Los errores más comunes que te dejan expuesto

El principal problema no es la tecnología, sino los hábitos de los usuarios. Muchas personas siguen usando claves como fechas de cumpleaños, nombres propios o secuencias fáciles como "123456", que pueden descifrarse en segundos con los programas automáticos que manejan los estafadores. Es como dejar la llave puesta en la puerta.

Otro error frecuente es reutilizar la misma contraseña en distintos servicios. Cuando una clave se filtra en algún sitio, los delincuentes prueban automáticamente esa misma combinación en bancos, correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones. Si usás la misma en todos lados, el daño se multiplica en cuestión de minutos.

Cómo crear una contraseña realmente segura

Los especialistas en seguridad digital coinciden en que una buena contraseña tiene que ser larga y variada. Lo ideal es que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con una extensión mínima de entre 8 y 10 caracteres. Cuanto más larga y caótica, más difícil de vulnerar.

Un truco útil es pensar en una frase que solo vos conozcas y transformarla en una clave. Por ejemplo, "Mi nieto Juan nació el 3 de abril" puede convertirse en "MnJn3dA!". No uses datos personales obvios, no compartas la clave por teléfono ni por mensaje, y nunca la guardes en el bloc de notas del celular sin protección.

PAMI nunca te pide la clave por WhatsApp, SMS o correo electrónico.

Las estafas más comunes que usan el nombre de PAMI

Las advertencias del organismo crecieron después de múltiples intentos de fraude digital contra adultos mayores. La modalidad más repetida es el envío de enlaces falsos por WhatsApp, SMS o correo electrónico que simulan ser mensajes oficiales de PAMI. El objetivo es que ingreses tus datos y se los entregues en bandeja a los delincuentes.

PAMI remarcó que nunca solicita contraseñas, datos bancarios ni pagos para utilizar la plataforma. Si recibís un mensaje que te pide que actualices tus datos con un link sospechoso, que te ofrece un beneficio extraordinario a cambio de información o que te amenaza con darte de baja, borralo de inmediato. Los canales oficiales son la app y la web de PAMI, ningún otro.