Llegan los bots de IA y los jóvenes los abuchean, no los aplauden

FOTO DE ARCHIVO: Visitantes observan un robot de inteligencia de Jio expuesto en Bharat Mandapam, una de las sedes de AI Impact Summit, en Nueva Deli, India

La ​revolución de la IA ya está aquí y las críticas son cada vez más fuertes.

A medida que la inteligencia artificial transforma las industrias y los mercados de todo el mundo, se intensifica ‌la sensación de temor entre los jóvenes "nativos ‌digitales" que se incorporan ahora al mercado laboral, preocupados por el impacto en el empleo y la vida cotidiana a medida que ChatGPT, Claude y Gemini se convierten en nombres de uso común.

En un discurso pronunciado esta semana, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, dijo a los estudiantes que se graduaban en la Universidad de Arizona que el impacto de la IA sería "mayor, más rápido y con más consecuencias" que cualquier cosa anterior.

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"Afectará a todas las profesiones, todas las aulas, todos los hospitales, todos los laboratorios, todas ​las personas y todas las ⁠relaciones que tengan", dijo mientras resonaban los abucheos, incluso mientras abordaba las inquietudes sobre la seguridad laboral ‌y un futuro incierto.

Lo reales que son esos temores quedó patente en el anuncio ⁠de Standard Chartered el martes de que recortará más de ⁠7.000 puestos de trabajo y sustituirá el "capital humano de menor valor" por IA.

Muchas empresas tecnológicas también están recortando personal, alegando el uso de la IA. Meta, que está instalando software de seguimiento en los computadores ⁠de sus empleados en EEUU para entrenar su modelo de IA, tiene previsto despedir al 10% ​de su plantilla a nivel mundial a partir de este mes.

Amazon.com ha eliminado ‌unos 30.000 puestos de trabajo corporativos en los últimos ‌meses en su apuesta por la inteligencia artificial y la eficiencia, mientras que en febrero ⁠la empresa de tecnología financiera Block recortó casi la mitad de su plantilla.

La guerra en Irán también está frenando la contratación.

Schmidt reconoció los temores de la generación joven y los calificó de "racionales", pero, al igual que los actuales altos ejecutivos, describió el cambio y la disrupción que traía consigo la IA como algo inevitable ​al que todo el ‌mundo debía adaptarse.

GENERACIÓN Z: MÁS ENFADADA Y ANSIOSA SOBRE LA IA

Sin embargo, incluso mientras los directores ejecutivos adoptan la IA, ha habido señales de rechazo: desde los tribunales chinos hasta los sindicatos de los fabricantes de automóviles surcoreanos, pasando por los guionistas de Hollywood y la industria cinematográfica de India.

Y quizás la señal más clara de malestar con la visión del ⁠mundo que ofrecen las empresas tecnológicas sea el creciente descontento entre la juventud estadounidense.

Un informe de abril de Gallup reveló que un número cada vez mayor de la Generación Z —los nacidos entre 1997 y 2012— se sentían ansiosos o enfadados con respecto a la IA, mientras que aquellos que afirmaban sentirse esperanzados o entusiasmados por ella habían disminuido drásticamente en comparación con el año anterior.

Casi la mitad de los encuestados dijo que los riesgos de la IA superan a los beneficios, mientras que el 15% dijo que era claramente positiva, una visión mucho más ‌sombría que hace un año. La mayoría reconoció la necesidad de tener conocimientos sobre IA, pero señaló que esta obstaculizaba el aprendizaje profundo y la creatividad.

"Las emociones negativas se han intensificado durante el último año", escribieron los autores del informe, y señalaron que el uso estaba empezando a estabilizarse. "Los jóvenes adultos que forman parte de la población activa son significativamente más propensos a considerar la IA como un riesgo que como un beneficio".

Los datos ‌sí mostraron que las opiniones positivas sobre la IA aumentaban con el nivel de uso y disminuían entre quienes la utilizaban menos.

La fría acogida que recibió Schmidt se sumó a otras recientes muestras de enfado hacia la inteligencia ‌artificial. El 8 de mayo, ⁠en la Universidad de Florida Central, la ejecutiva inmobiliaria Gloria Caulfield fue igualmente interrumpida y abucheada durante un discurso de graduación sobre la IA.

"El auge de la inteligencia ​artificial es la próxima revolución industrial", dijo mientras resonaban los abucheos, lo que la pilló desprevenida. "¿Qué ha pasado? Vale, he tocado la fibra sensible. (...) Hace solo unos años, la IA no era un factor en nuestras vidas".

La sala estalló en vítores.

Con información de Reuters