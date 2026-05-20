5% adicional para jubilados en promos de supermercados: cómo acceder al beneficio gratis.

Cuenta DNI ofrece a los jubilados un 5% adicional en supermercados que tengan promociones vigentes con la billetera virtual del Banco Provincia. En momentos donde el ajuste es cada vez más brutal y las jubilaciones no alcanzan, cuidar el bolsillo con este tipo de beneficios se vuelve casi esencial. A continuación compartimos los detalles de cómo acceder a esta ayuda de la entidad bancaria.

Cómo acceder al 5% adicional en promos de supermercados

El 5% adicional en promos de supermercados tiene un tope de reintegro de $5.000 por cada marca adherida. Esto significa que quienes aprovechen descuentos en diferentes cadenas pueden aumentar significativamente el ahorro mensual. Por ejemplo, si una persona utiliza las promociones disponibles en supermercados como Día, Carrefour y Chango Más, va a poder acceder a un ahorro extra de hasta $15.000.

Con Cuenta DNI los jubilados pueden acceder a un 5% adicional en promociones de supermercados.

Entre las promociones vigentes de Cuenta DNI en supermercados, la cadena Día ofrece un 20% de descuento los lunes, con un tope de $8.000 por jornada y aplicable a compras desde $20.000. Por su parte, Nini Mayorista brinda un 15% de descuento los martes, con un reintegro de hasta $20.000 por día y por persona en sus sucursales.

En el caso de Vital, el beneficio alcanza un 20% de descuento los martes y domingos, con un tope semanal de $10.000. Carrefour ofrece un 10% de descuento los miércoles sin límite de reintegro y con devolución en el momento, aplicable en todas sus tiendas, incluyendo Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.

A su vez, Toledo cuenta con un 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro y con devolución inmediata. Chango Más también forma parte de las promociones, con un 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin límite de devolución y con reintegro en el acto.

Cabe aclarar que los porcentajes y topes informados en cada promoción corresponden a los beneficios generales y no contemplan el 5% adicional destinado a jubilados y pensionados. De esta manera, quienes cumplan con los requisitos podrán ampliar aún más el ahorro en sus compras en supermercados.

Cómo tener Cuenta DNI como jubilado