Las cuentas que hace San Lorenzo para clasificar primero en Copa Sudamericana

San Lorenzo define su futuro en la Copa Sudamericana y hace cuentas para clasificar primero en un Grupo D que llega al límite.

San Lorenzo atravesará un momento decisivo en la Copa Sudamericana 2026. Tras la eliminación frente a River Plate en el Torneo Apertura del fútbol argentino, el equipo de Gustavo Álvarez buscará recuperarse rápidamente y enfocarse en clasificar a los octavos de final del certamen continental. Para lograrlo, deberá superar a Santos de Brasil y esperar algunos resultados que podrían definir un grupo completamente abierto.

El presente del "Ciclón" en el Grupo D mantiene viva la ilusión de clasificar como líder. Actualmente, el conjunto de Boedo suma 6 puntos y se ubica en lo más alto de la tabla, aunque la diferencia con sus perseguidores es mínima y no puede correrse de su foco.

Por detrás aparecen Deportivo Cuenca de Ecuador con 5 unidades, Recoleta de Paraguay con 4 y Santos, que cierra la zona con 3 puntos. Ese escenario convierte al partido del miércoles en San Pablo en una verdadera final anticipada para el club azulgrana, que deberá sacar algún punto.

El reglamento de la Sudamericana establece que solamente el primero de cada grupo accede directamente a los octavos de final. El segundo, en cambio, debe disputar un repechaje ante un equipo proveniente de la Libertadores. Por eso, terminar en la cima no representa únicamente una cuestión deportiva: también significa evitar una fase extra y reducir el desgaste en un calendario cargado.

Qué necesita San Lorenzo para clasificar primero en la Copa Sudamericana

La cuenta principal de San Lorenzo es clara: ganar en Brasil. Si derrota a Santos, el equipo de Álvarez alcanzará los 9 puntos y llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo para quedarse con el Grupo D. Además, asegurará como mínimo un lugar en los 16avos de final de la competencia. Sin embargo, incluso con un triunfo todavía no tendrá garantizado el pase directo a octavos, ya que todo se definirá en la jornada final.

El panorama cambia radicalmente si el "Cuervo" empata o pierde frente al conjunto brasileño. En ese caso, el grupo quedará completamente apretado y las chances de terminar primero disminuirán considerablemente. La igualdad, por ejemplo, permitiría que Deportivo Cuenca o Recoleta puedan superar a San Lorenzo dependiendo de sus resultados.

El partido que San Lorenzo mirará de reojo

Mientras el plantel prepara el viaje a Brasil, en Boedo también estarán atentos a lo que ocurra en Ecuador. Deportivo Cuenca recibirá a Recoleta en un partido clave para el futuro del grupo y el resultado ideal para San Lorenzo sería un empate.

¿Por qué? Porque una igualdad impediría que alguno de sus rivales directos se escape en la tabla y mantendría al conjunto argentino con mayores posibilidades de definir la clasificación en la última fecha. En cambio, si hay un ganador, la pelea por el primer puesto se volverá todavía más compleja y cualquier error podría resultar determinante.

La preocupación de Gustavo Álvarez antes de viajar

Más allá de las cuentas y la tabla, el cuerpo técnico de San Lorenzo también sigue de cerca la situación física de varios futbolistas importantes. Uno de los casos que más preocupa es el de Orlando Gill, ya que el arquero arrastra nuevamente una molestia muscular y su presencia ante Santos todavía no está asegurada.

Gill ya había quedado afuera del partido frente a Independiente, aunque luego reapareció contra Deportivo Cuenca y también estuvo presente frente a River. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo teniendo en cuenta la exigencia física y la cercanía del Mundial.

La otra situación delicada es la de Nicolás Tripichio. El capitán acumula una enorme carga física después de disputar varios partidos completos y especialmente los 120 minutos en el Monumental ante River. Aunque una posibilidad es preservarlo, en San Lorenzo creen que los días de descanso previos al viaje podrían ayudarlo a llegar en condiciones. La decisión final sobre ambos futbolistas se tomará durante los próximos entrenamientos.

Santos, sin Neymar y obligado a ganar

Del otro lado estará un Santos necesitado y con presión. El conjunto brasileño marcha último en el Grupo D con apenas 3 puntos y afrontará el duelo ante San Lorenzo con la obligación de ganar para seguir con chances reales de clasificación.

Además, el equipo paulista no contará con Neymar, una ausencia que modifica por completo el escenario futbolístico y reduce parte del potencial ofensivo de uno de los gigantes de Brasil. Aun así, jugar como local y la necesidad de sumar convierten al partido en una verdadera prueba de carácter para el Ciclón.