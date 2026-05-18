Maestros mexicanos anuncian huelga y protestas en la capital en antesala del Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, de cara al Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 mayo (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes ‌que los reclamos del poderoso gremio ‌del magisterio público serán atendidos, luego de que los maestros amenazaran el fin de semana con una huelga nacional y protestas los días previos al inicio del Mundial el 11 de junio, para asegurar que el evento deportivo se desarrolle sin contratiempos.

Los maestros mexicanos habían acusado a principios de mayo al Gobierno de intentar desactivar sus ​protestas sindicales, ligadas ⁠a exigencias salariales y de mejoras en las pensiones, cuando ‌presentó un polémico plan para adelantar las vacaciones escolares ⁠de verano al 5 de junio ⁠desde el 15 de julio original, precisamente por el Mundial, medida que las autoridades rectificaron poco después en medio de las críticas ⁠de las asociaciones de padres de familia.

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Con el lema "Si no ​hay solución, no rueda su balón", el ‌sindicato de profesores CNTE anunció el ‌domingo el inicio del paro nacional el 1 de junio, ⁠así como manifestaciones callejeras en Ciudad de México, mientras que una rama del otro mayor sindicato nacional, el SNTE, anunció suspensión de actividades desde el 25 de mayo.

En anteriores ocasiones, las protestas ​magisteriales han ‌implicado importantes afectaciones para el tráfico en las arterias del centro de la capital mexicana, aunque no está claro si los manifestantes podrían protestar en los alrededores del recinto en que se inaugurará el Mundial, conocido históricamente ⁠como el Estadio Azteca y ubicado en el sur de la ciudad.

"Hay mesas de trabajo, se va a atender", dijo Sheinbaum al ser consultada en su conferencia de prensa diaria sobre el anuncio de huelga. "Hay que respetar las libertades y que al mismo tiempo se desarrolle el mundial", agregó.

México acogerá en Ciudad de México, en la norteña Monterrey y ‌en la occidental Guadalajara un total de 13 partidos del campeonato del mundo, que albergará conjuntamente con Estados Unidos (78) y Canadá (13).

En abril, después de que un hombre armado con una pistola matara a una turista canadiense e hiriera a 13 personas en un acto aislado ‌en las pirámides prehispánicas de Teotihuacán, uno de los mayores atractivos turísticos en los alrededores de la capital, el Gobierno aseguró que la seguridad ‌de cara al ⁠Mundial está garantizada.

En marzo, Sheinbaum ya había recibido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras una ​ola de violencia en varias zonas del país derivada de la captura y muerte del jefe del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", a fines de febrero.

Con información de Reuters