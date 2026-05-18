Diputado de Bolivia pidió informes por el supuesto envío de gas lacrimógeno de Argentina a Bolivia para reprimir las protestas

Denuncian que Argentina envió gases lacrimógenos hacia Bolivia para reprimir

El diputado de la Alianza Popular de Bolivia, Rolando Pacheco, denunció este lunes que dos vuelos de aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que oficialmente llevaban ayuda humanitaria, habrían transportado gases lacrimógenos a Bolivia. Según Pacheco, militares bolivianos le hicieron llegar información sobre la llegada de presunto material represivo en los envíos que correspondían a asistencia alimentaria.

“Militares patriotas que aman su Bolivia me han hecho llegar la denuncia de que hubo dos vuelos en los cuales se transportó gas lacrimógeno de Argentina a Bolivia para reprimir las movilizaciones”, afirmó el legislador en diálogo con Radio 10. Pacheco detalló que presentó un pedido de informe al Ministerio de Defensa de Bolivia, y enfatizó que la Constitución exige autorización de la Asamblea Plurinacional para el ingreso de aviones militares extranjeros. “Se ha pisoteado la Constitución”, señaló y calificó el hecho como ilegal e inconstitucional.

El Destape se comunicó tanto con el Ministerio de Seguridad argentino, quien posee stocks de gases lacrimógenos, como con el Ministerio de Defensa, responsable de los traslados, y no recibió respuesta de ninguno de los dos.

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El diputado adelantó que, una vez reunida la documentación, iniciará un proceso judicial para investigar la operación y recordó antecedentes de 2019, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se enviaron municiones y material represivo tras el golpe de Estado contra Evo Morales y cuando la posterior dictadura de Jeanine Áñez reprimía masivamente las protestas.

Crisis en Bolivia

Respecto a la crisis social, política y económica bajo el gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió en noviembre de 2025, Pacheco afirmó que el Ejecutivo incumplió sus promesas de campaña y gobierna “para las minorías”. En este sentido, se profundizan las protestas y hasta el momento hay más de 50 puntos de bloqueo de rutas, con reclamos por salarios, políticas hidrocarburíferas, el manejo del litio y la falta de empleo.

El diputado denunció que la respuesta oficial fue la represión con gases y balas, que provocó heridos y un clima de tensión creciente. “La población está con hambre, no hay trabajo y lamentablemente se están haciendo las cosas mal. No hay credibilidad en el gobierno, la gente está disgustada y está en las calles”, expresó.

El comunicado oficial de la Argentina

Respecto a los envíos desde Argentina a Bolivia, el Gobierno nacional detalló:

"El Ministerio de Defensa informa que luego del curso favorable al pedido del Estado Plurinacional de Bolivia, la Cancillería de nuestro país ha indicado el alistamiento de un avión de transporte Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

La unidad, que despegó hoy a las 06hs de El Palomar, provincia de Buenos Aires, realizará durante la próxima semana, tareas de puente logístico aéreo en territorio boliviano, colaborando sustancialmente en la logística de distribución de toneladas de alimentos e insumos esenciales, provistos todos ellos por las autoridades bolivianas.

El pedido formal del gobierno boliviano y los elementos que serán transportados, destinados a palear la situación en que se encuentra su población, enmarcan la misión, coordinada junto a la Cancillería Argentina, en una acción de ayuda humanitaria y cooperación regional, poniendo a disposición capacidades logísticas y operacionales de nuestras Fuerzas Armadas, a través del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa

El gobierno de la República Argentina prestará su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que realizará tareas de puente logístico aéreo, para el transporte de alimentos y cargas."