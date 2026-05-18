Clave para los mayores de 50: los mejores ejercicios para evitar la flacidez de los brazos.

Hacer ejercicio es una de las claves para mantenerse sano con el paso de los años. Sin embargo, cuando se habla de vejez, muchos apuntan a mantener una buena rutina de cardio para mantenerse bien aeróbicamente. Sin embargo, hay otro tipo de ejercicio que es más clave: el de fuerza. Precisamente, con el paso de los años hay ciertas zonas del cuerpo que tienden a debilitarse más que otras, los brazos son unas de ellas.

Pasados los 50 años, es habitual empezar a sentir flacidez en los brazos. Y aunque se trata de un proceso natural del cuerpo, es clave trabajar en ello para evitar problemas a futuro. Además de tratarse de un tema estético, la pérdida de masa muscular en los brazos puede generar problemas para levantar o agarrar cosas de uso diario. Por eso, es fundamental ejercitar esa zona para fortalecerla progresivamente.

Ejercicios para fortalecer los brazos y evitar la flacidez

Entre los movimientos más recomendados aparecen las extensiones de tríceps, los fondos de tríceps y las extensiones en el suelo, ejercicios que apuntan especialmente a la parte posterior del brazo, donde suele concentrarse la flacidez. De acuerdo con los especialistas, estas rutinas pueden realizarse con mancuernas livianas, de entre dos y tres kilos, y adaptarse tanto al gimnasio como al hogar.

En el caso de las extensiones de tríceps, el ejercicio consiste en mantener los codos pegados al cuerpo y extender los brazos hacia atrás de forma controlada. Los expertos remarcan que la técnica correcta es más importante que el peso utilizado, especialmente en personas que recién comienzan a incorporar entrenamiento de fuerza.

Clave para los mayores de 50: los mejores ejercicios para evitar la flacidez de los brazos.

Los fondos de tríceps, por su parte, pueden realizarse utilizando una silla firme. Este movimiento trabaja intensamente la musculatura de los brazos y también involucra hombros y pecho, convirtiéndose en uno de los ejercicios más eficaces para fortalecer el tren superior.

Alimentación y masa muscular: dos factores clave

Los expertos también subrayan que el entrenamiento por sí solo no alcanza. Mantener una alimentación equilibrada, con suficiente aporte de proteínas y un déficit calórico moderado cuando el objetivo es perder grasa, resulta fundamental para potenciar los resultados.

A esto se suma otro factor importante después de los 50: preservar la masa muscular no solo tiene un impacto estético, sino también funcional. El fortalecimiento de brazos y hombros mejora la movilidad, facilita tareas cotidianas y ayuda a prevenir lesiones o pérdida de autonomía con el paso de los años