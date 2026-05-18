5 series para ver si te gustó "Perfil falso", la producción de Netflix de gran éxito

"Perfil falso", una serie que ha ganado muchos seguidores en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El arrollador éxito de la serie colombiana Perfil falso en Netflix demostró que las historias cargadas de sensualidad, secretos oscuros y giros impredecibles tienen un magnetismo único para los amantes del maratón. Si el final de la producción colombiana te dejó con ganas de más drama psicológico y traiciones de alto voltaje, el catálogo de esta plataforma de streaming ofrece varias alternativas que comparten ese mismo gen adictivo donde nada es lo que parece.

Una serie parecida a "Perfil falso" es la miniserie "El silencio". (Crédito de foto: Netflix)

Cinco series para ver después del final de "Perfil falso"

La venganza de las Juanas: esta producción mexicana sigue a cinco mujeres con la misma marca de nacimiento que, al conocerse, descubren una densa red de mentiras tejida por un poderoso y manipulador político. El misterio de su origen desata una trama llena de secretos familiares y peligro constante. Obsesión: una miniserie británica de ritmo vertiginoso que explora los límites del deseo prohibido. La historia retrata el apasionado y peligroso idilio entre un respetado cirujano y la prometida de su hijo, una aventura erótica que pronto se transforma en una espiral destructiva con secretos difíciles de ocultar. Pálpito: este aclamado thriller colombiano combina el drama romántico con el oscuro universo del tráfico de órganos. La búsqueda de venganza de un hombre marcado por la tragedia se cruza con la vida de la mujer que recibió el corazón de su esposa asesinada, creando una tensión constante y dilemas morales extremos. MÁS INFO Netflix Ranking de series para maratonear en Netflix: las 5 mejores historias cortas Siempre fiel: un largometraje de intriga procedente de los Países Bajos que maneja a la perfección el concepto del engaño. La trama acompaña a dos amigas que se sirven mutuamente como coartadas para escapar de sus rutinas matrimoniales; sin embargo, el complejo entramado de mentiras colapsa por completo cuando una de ellas desaparece misteriosamente. El silencio: un sombrío thriller psicológico español centrado en Sergio, un joven que no ha mediado palabra desde el día en que asesinó a sus padres. Seis años después, una psiquiatra obsesionada lidera una retorcida investigación, vigilando en secreto día y noche a Sergio para descifrar su mente y sus verdaderas intenciones.

Estas opciones garantizan cierta dosis justa de misterio, traición y tramas complejas que también caracterizaron a la producción colombiana Perfil falso. Esto suma a las recomendaciones para preparar el sillón, la televisión y el control remoto, porque estas historias prometen mantenerte enganchado desde el primer minuto.