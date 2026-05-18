Un ex integrante de Los Nocheros abrirá un centro cultural en una estación de trenes recuperada

La histórica estación ferroviaria Nahuel Rucá, ubicada en el partido de Mar Chiquita, comenzará a tomar protagonismo como un nuevo punto cultural y turístico gracias a un proyecto impulsado por César “Kike” Teruel, exintegrante del grupo Los Nocheros.

El intendente Walter Wischnivetzky firmó un convenio con Teruel para que el músico gestione el espacio bajo el nombre de “La Nochera – Casa de Campo”, un emprendimiento que fusionará actividades culturales, gastronómicas y rurales, con un fuerte énfasis en la identidad tradicional y el paisaje característico de la zona.

La estación ferroviaria, que desde agosto de 2022 está bajo custodia municipal tras un acuerdo con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), posee un gran valor histórico ligado al desarrollo del ferrocarril y la vida rural en el distrito, lo que la convierte en un lugar con potencial para convertirse en polo turístico.

El convenio firmado otorga a Teruel la tenencia precaria del predio por cinco años, con la autorización del organismo nacional correspondiente. En este marco, el músico será responsable del mantenimiento y conservación del lugar, además de asegurar la continuidad de las actividades culturales y turísticas previstas.

Por su parte, el municipio mantendrá la posibilidad de utilizar la estación para eventos institucionales, culturales o comunitarios, asegurando así que el espacio siga siendo un punto de encuentro para la comunidad local.

El municipio de Mar Chiquita firmó un convenio con César “Kike” Teruel para desarrollar un espacio cultural y turístico en la histórica estación Nahuel Rucá.

El proyecto busca no solo recuperar un espacio con identidad propia, sino también potenciarlo como un punto de atracción turística. En la propuesta se incluyen espectáculos de música en vivo, gastronomía regional y experiencias vinculadas a la vida rural, con el objetivo de atraer visitantes y enriquecer la oferta cultural y turística de Mar Chiquita.

Esta iniciativa representa una oportunidad para revitalizar un patrimonio histórico y convertirlo en un motor de desarrollo local, integrando la tradición cultural con nuevas experiencias para residentes y turistas.

Kike Teruel y su salida de Los Nocheros: “No estaba tranquilo”

El artista salteño generó asombro al reiterar los motivos de su salida del mítico conjunto del folklore: “A veces estás bien, otras no, porque la gente se apodera de lo que es el cantante”. Así se expresó durante una entrevista radial, donde apuntó: “Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada”.

“El canto es como el fútbol, si no cantás en la ducha, cantás en la ventana; a mí me volvió a cero, literal”, ejemplificó y señaló sobre el conjunto: “Nosotros arrancamos en el 86 y empezamos como los chicos que vienen a cantar acá, los quiero mucho”.