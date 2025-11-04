Sorpresa por la colaboración de Kike Teruel con dos íconos del rock: "Un toque distinto"

Kike Teruel volvió a brillar en su programa de streaming con los invitados de lujo.

Kike Teruel continúa sorprendiendo a sus fans y a amantes del folklore con los momentos musicales que protagoniza en su ciclo de streaming que conduce junto a Carla Conte. En esta oportunidad los invitados especiales fueron los integrantes de Los Tipitos, quienes hicieron junto al exintegrantes de Los Nocheros una versión nueva de una popular zamba.

“La colaboración que nunca imaginaste”, escribieron en las redes sociales desde el programa “Soy de Acá” y mostraron un fragmento del canto de los artistas. “Vinieron Willi Piancioli y Raúl Ruffino y le dieron un toque distinto a esta hermosura de tema junto a Kike Teruel. ¿Qué les parece Destino San Javier?”, señalaron sobre el tema folklórico del grupo tucumano.

“Gracias chicos por traernos toda su buena onda y compartir!”, agregó el posteo y preguntó a los usuarios de Instagram: “¿Quién para escuchar esa versión de Campanas en la noche chacarera?”. El propio artista salteño escribió: “Hermoso momento!!!”. “Que lujo por favor maravilloso”; “Tipitos nocheriando”; “Bella versión!”; “Hermosa zamba”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Asombro en el folklore por la zamba que rescató Kike Teruel: "Para los pobres"

En otra oportunidad, los amantes del folklore tampoco aguantaron la emoción al ver la interpretación de Kike, una canción que retrata la historia de una panadería de su Salta natal. La artista Magali Bachor fue la compañera del exintegrante de Los Nocheros para generar un momento único.

Rául, Willi y Kike cantaron juntos en "Soy de acá"

“Esta era una samba de Juan Panadero, que es dedicada al Panadero Riera, que era un señor que, lo dice la letra, que dejaba la puerta abierta la noche para que los pobres, la gente que no tenía plata, entre y saque el pan que necesita y nunca le pasó nada a su panadería. En la Avenida Independencia en Salta estaba. No sé si seguirá estando”, explicó Kike Teruel.

“Por eso elegí la canción”, remarcó Magalí y agregó: “Me parece que tiene una letra tan impecable, tan increíble. Me imagino la historia, no conocí la panadería, pero me imagino la historia y ya te lleva a un lugar que es hermoso, que es tremendo”, expresó la artista, quien fue corista de grandes figuras de la música como Diego Torres y Patricia Sosa, entre otros. Cabe recordar que la panadería de Juan Riera se transformó en punto de encuentro de grandes artistas como Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Manuel J. Castilla, quienes pusieron letra y música a su historia.