Alerta absoluta por lo que contó Rolando Graña sobre el presidente Javier Milei: "Cortaron"

Alerta absoluta por lo que contó Rolando Graña sobre el presidente Javier Milei.

El periodista Rolando Graña lanzó una feroz crítica contra el gobierno de Javier Milei por la quita de fondos millonarios en programas de prevención de enfermedades y alfabetización. En su programa en América TV, el conductor expuso las consecuencias letales de la motosierra y cuestionó la hipocresía del relato oficialista.

Durante su habitual programa, el conductor detalló el impacto de las recientes medidas económicas. "Entre las cosas que cortaron, cortaron 63.000 millones de pesos del presupuesto que iban para investigación, prevención y detección temprana del tratamiento de cáncer. En nombre de la moral", arrancó el periodista.

Lejos de frenar su descargo, enumeró otras reducciones drásticas en el sistema sanitario: "En nombre de la moral, cortaron 20.000 millones de pesos que iban a remedios y 500 millones en prevención de enfermedades transmisibles".

Para profundizar en la gravedad de la situación, la figura del canal reveló más números críticos. Según su reporte, el Ejecutivo restó 800 millones al área dedicada al VIH y la tuberculosis, junto a un achique de 900 millones en salud sexual. "30.000 millones se cortaron en nombre de la moral para hacer el plan de alfabetización que el propio gobierno había anunciado", sentenció.

Alerta absoluta por lo que contó Rolando Graña sobre el presidente Javier Milei.

El éxito libertario en las elecciones

Finalmente, Graña cerró su intervención con una dura advertencia sobre la insensibilidad del poder. "Esto no es solamente una cuestión de política. Cortan recursos que son realmente para los más necesitados", remarcó y sentenció: "Es el mismo gobierno que antes atacó a los discapacitados, a los jubilados y a las universidades, y después lo votaron. Uno dice 'bueno, ¿por qué no lo harían?'".