Coudet planifica una semana clave en River: dos equipos y rotación plena en Copa Sudamericana

Los cambios y la idea del Chacho Coudet para una semana decisiva en River.

River Plate empieza una semana decisiva, tal vez la más importante del 2026, con dos partidos determinantes por delante. El entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet, recurrirá a la rotación plena frente a Bragantino de Brasil en el estadio Monumental por la Copa Sudamericana. Por lo tanto, guardará a los mejores jugadores para la final del Torneo Apertura del fútbol argentino contra Belgrano en Córdoba.

El director técnico de 51 años no quiere saber nada con más lesionados, luego de las últimas bajas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi para la definición por el título. Además, Marcos Acuña será preservado seguramente el miércoles 20 de mayo para que llegue al ciento por ciento al domingo 24 ante el "Pirata".

La posible formación de River vs. Bragantino

El "Millonario" está cómodo en el Grupo H de la Copa Sudamericana, ya que a dos fechas del final manda con 10 puntos contra los 6 de Bragantino, los 6 de Carabobo (Venezuela) y apenas 1 unidad de Blooming (Bolivia). Además, el último duelo también será como local ante el débil conjunto boliviano. La transmisión en vivo del partido será por DGO el miércoles 20 de mayo a las 21.30 horas, en el estadio Monumental.

Por lo tanto, con una final apenas cuatro días más tarde, todo indica que la "Banda" recibirá a los brasileños con el regreso al arco de Franco Armani, ya que Santiago Beltrán está suspendido por su expulsión en Venezuela. La defensa estaría compuesta por Ulises Giménez, Germán Pezzella, Facundo González y Matías Viña. En la mitad de la cancha aparecerían Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño y Maximiliano Meza. En tanto, en la zona ofensiva jugarían de movida Juan Fernando Quintero o Kendry Páez, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.

Rotación plena en la Sudamericana y lo mejor en la final es el plan de Coudet.

La probable formación de River vs. Belgrano

Ya para la final, Coudet elegiría a Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván, Giuliano Galoppo o Maximiliano Meza; Joaquín Freitas y Facundo Colidio.

¿Cuándo juegan River vs. Belgrano la final del Apertura 2026? Hora, TV en vivo y streaming

El choque por el título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con el árbitro a definir todavía, la transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play, TNT GO y Personal Flow.