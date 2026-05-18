Antes de la final, Olave recordó cuando Belgrano mandó al descenso a River: "Aquel momento"

Juan Carlos Olave recordó cuando Belgrano mandó al descenso a River en 2011.

La "final del morbo" entre River Plate y Belgrano de Córdoba ya empezó a jugarse en la previa. Desde el lado del "Pirata" apareció Juan Carlos Olave, actual ayudante de campo en el cuerpo técnico de Ricardo "Ruso" Zielinski. La definición por el título del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino será en el estadio Mario Alberto Kempes, el domingo 24 de mayo a las 15.30.

El exguardavalla de 50 años, quien fue protagonista desde el arco en la hazaña del club de Barrio Alberdi cuando mandó al descenso al "Millonario" en el 2011, palpitó este cruce por el trofeo en "La Docta". Por supuesto, quien también pasó por la institución de Núñez no dudó en responder y siente confianza para poder conseguir la primera estrella profesional oficial del "Celeste" en su historia en la elite.

Olave palpitó la final entre River y Belgrano, y recordó la Promoción del 2011

Acerca de la actualidad del equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, el exportero de 50 años manifestó que ”River es un gran equipo, lo demostró, tuvo una levantada y la sostuvo". Sin embargo, sacó pecho por lo propio igualmente: "Nosotros también tenemos un gran equipo, así que va a ser una linda final...”.

Sobre la Promoción en la que el "Pirata" se impuso a la "Banda" por 3-1 en el global, Olave rememoró: ”En aquel momento, nosotros buscábamos el ascenso y River mantener la categoría... Hoy es otra realidad". Por último, se esperanzó al respecto: "Nosotros vamos en busca de que Belgrano pueda coronar. Nos queda ganar la final para conseguir lo que tanto anhela nuestra gente y nosotros”.

Cuando Belgrano mandó a la "B" a River

La Promoción que jugaron en el 2011 fue infartante. Mientras que el "Pirata" había terminado cuarto en la Primera "B" Nacional y el "Millo" culminó 17° en la tabla de los promedios de la Primera, se midieron en una serie de dos partidos. En la ida en Córdoba, el local se impuso por 2-0 con los goles de César Mansanelli de penal y César "Picante" Pereyra.

En la vuelta, River se colocó 1-0 de entrada con el tanto de Mariano Pavone en el estadio Monumental, pero luego llegó el empate de Guillermo Farré. Más tarde, Olave le atajó un penal a Pavone y River descendió, pese a haber definido de local con la venta deportiva incluida.

Juan Carlos Olave recordó cuando Belgrano mandó al descenso a River en 2011.

Los números de Olave en Belgrano como arquero