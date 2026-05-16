Estudiantes de UTN Buenos Aires se ubicaron entre los 100 mejores del mundo en un certamen internacional de simulación empresarial

Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria (SCEU) de UTN Buenos Aires alcanzó un hito académico de relevancia internacional. El equipo se posicionó entre los 100 mejores del mundo en el Business Strategy Game (BSG), uno de los certámenes de simulación empresarial más reconocidos a nivel global.

El resultado cobra mayor dimensión al considerar la escala del torneo: los alumnos compitieron contra más de 2.800 participantes de instituciones de educación superior de distintos países. Entre las universidades rivales figuran nombres de peso como Oregon Institute of Technology, Asian Institute of Management, University of Finance and Economics India, University of Economics Ho Chi Minh City, University of São Paulo, The University of Alabama, Utah State University, Universidad Tecnológica de México, Universidad de Lima y Trinity Western University, entre muchas otras.

Ubicarse en el top 100 de un certamen con semejante nivel de competencia internacional representa un respaldo concreto a la calidad académica de la carrera y al perfil profesional que la SCEU de UTN Buenos Aires busca desarrollar en sus estudiantes.

Qué es el Business Strategy Game y cómo funciona

El BSG es una plataforma de simulación empresarial online que replica el funcionamiento de la industria global del calzado deportivo. En este entorno virtual, los participantes asumen el rol de co-gerentes de una empresa internacional y deben tomar decisiones estratégicas y operativas en tiempo real, abarcando áreas clave como producción, logística, marketing, finanzas, recursos humanos y responsabilidad social empresaria.

A diferencia de un examen teórico tradicional, la simulación obliga a los estudiantes a integrar conocimientos de múltiples disciplinas y aplicarlos de manera simultánea, tal como ocurre en la gestión real de una compañía. Cada decisión que toman tiene consecuencias directas sobre el rendimiento de la empresa simulada, lo que genera un entorno de aprendizaje exigente y dinámico.

La evaluación de los equipos contempla indicadores como rentabilidad, valor de mercado, retorno sobre la inversión y desempeño financiero general. Estos parámetros permiten medir con precisión la capacidad de cada equipo para gestionar una organización de manera integral, brindando a los participantes una experiencia muy cercana a la gestión corporativa real.

Actualmente, el Business Strategy Game se implementa en más de 1.500 instituciones de educación superior a nivel mundial y es considerado una herramienta de referencia en la enseñanza de administración de empresas. Su alcance global y la rigurosidad de sus métricas lo convierten en un estándar para evaluar competencias gerenciales en el ámbito académico.

La apuesta de UTN por los simuladores y la formación práctica

Desde la Licenciatura en Administración de Empresas de la SCEU impulsan fuertemente el uso de simuladores digitales como parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje. La lógica detrás de esta metodología es clara: acercar a los estudiantes a escenarios de gestión similares a los del mundo profesional, donde deben resolver problemas complejos, analizar datos en contextos de incertidumbre y tomar decisiones bajo presión.

A través de experiencias inmersivas y dinámicas, los alumnos fortalecen competencias fundamentales para su futuro desempeño laboral, entre ellas la toma de decisiones, la resolución de problemas, el análisis estratégico y el trabajo en equipo. La incorporación de estas herramientas responde a una tendencia creciente en la educación superior a nivel global, que prioriza la formación basada en la práctica y la simulación por sobre los enfoques exclusivamente teóricos.

La simulación del BSG forma parte de la asignatura Administración Estratégica, materia de cierre del plan de estudios de la carrera. Esta instancia representa un momento clave en la formación de los futuros profesionales, ya que integra todo lo aprendido a lo largo de la cursada en un desafío que exige visión integral del negocio.

La dinámica del certamen favorece especialmente el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el liderazgo y la planificación estratégica, en un entorno que reproduce con fidelidad la complejidad y competitividad del mercado global.

Un reconocimiento que refuerza el perfil de UTN Buenos Aires

El resultado obtenido en el Business Strategy Game posiciona nuevamente a UTN Buenos Aires entre las instituciones que promueven una formación innovadora, orientada a la resolución de problemas reales y al análisis de escenarios complejos. La Licenciatura en Administración de Empresas de la SCEU reafirma así su compromiso con la preparación integral de profesionales capaces de liderar procesos en organizaciones dinámicas y desafiantes, tanto en el ámbito local como en el internacional.

Para los estudiantes que participaron del certamen, el logro no solo representa un reconocimiento académico, sino también una experiencia formativa de alto impacto que los acerca al tipo de desafíos que enfrentarán en su carrera profesional.