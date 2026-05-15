Quintela entregó 3000 boletos universitarios gratuitos y reforzó el apoyo a los estudiantes en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó la entrega de 3.000 tarjetas correspondientes al Boleto Universitario Gratuito (BUG), destinadas a estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja, en una actividad realizada en el Salón Académico del Colegio Preuniversitario San Martín. Durante el acto, el mandatario provincial reafirmó el compromiso de su gestión con la educación pública y destacó la importancia de implementar políticas que faciliten el acceso y la continuidad educativa.

La iniciativa busca garantizar igualdad de oportunidades y reducir las dificultades económicas que muchas veces condicionan la posibilidad de continuar los estudios superiores, especialmente en un contexto marcado por el incremento de costos y el impacto sobre la economía de las familias.

Durante su intervención en el acto, Quintela sostuvo que el objetivo central es eliminar obstáculos que dificultan el acceso a la educación. “Lo que hacemos es tratar de sacar cualquier obstáculo que impida que muchos de nuestros chicos puedan estudiar. Queremos que puedan acceder a un servicio educativo sin dificultades para alcanzar sus objetivos y sus sueños”, expresó.

Asimismo, remarcó que el beneficio no se limita únicamente al nivel universitario, sino que forma parte de una política más amplia destinada a acompañar a estudiantes de distintos niveles educativos. En ese sentido, consideró que la educación constituye una herramienta fundamental para el desarrollo individual y colectivo.

“Estudien, capacítense y agradezcan todos los días a sus padres y familiares. Recibirse no solo garantiza la sustentabilidad de sus vidas, sino que también representa un aporte necesario para construir entre todos la provincia y el país que merecemos”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álbares Gómez, destacó el impacto social de la medida y valoró el acompañamiento estatal a las trayectorias educativas de los jóvenes. “Esto no es solo un boleto. Es una madre, un padre, una abuela, son ustedes queriendo crecer y construir un futuro mejor”, señaló.

En representación de los estudiantes, Brisa, una de las beneficiarias del programa, destacó el alivio económico que significa contar con el beneficio para afrontar los costos diarios de traslado hacia la universidad.

“Hoy pagar el boleto representa un sacrificio muy grande y esta oportunidad significa muchísimo para nosotros”, expresó la estudiante, quien además remarcó la importancia de contar con políticas públicas que permitan sostener la continuidad educativa.

El apoyo de Quintela a la Marcha Universitaria

Con el apoyo del gobernador Ricardo Quintela, la provincia de La Rioja volvió a manifestarse masivamente en defensa de la educación pública durante una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, realizada este martes en simultáneo en distintas ciudades del país para reclamar mayor financiamiento educativo y rechazar el ajuste impulsado sobre el sistema universitario nacional.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano expresó: "Hoy el país se volvió a hacer escuchar, volvimos a mostrar al gobierno nacional que las universidades públicas son un derecho conquistado por millones de personas que pasaron por sus aulas, terminaron sus carreras con sacrificio y esfuerzo, y que hoy trabajan todos los días para haciendo crecer a nuestro país".

"La educación gratuita es uno de los más grandes orgullos argentinos y la garantía de la movilidad social ascendente que tanto necesitamos. El incumplimiento de la Ley de financiamiento universitario no es solamente un delito, sino el abandono y la discriminación hacia millones de estudiantes persiguen sus sueños", continuó el gobernador en su mensaje.

Con una fuerte crítica hacia el modelo del presidente Javier Milei, Quintela advirtió que "este modelo de exclusión busca cerrar aún más las puertas del crecimiento y el desarrollo". "Como sociedad tenemos la obligación de hacernos escuchar y defender el derecho de todos y todas de tener la universidad pública, gratuita y de calidad que nuestro país necesita", concluyó.