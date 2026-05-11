Universidades y gremios de La Rioja marcharán contra el desfinanciamiento del sistema universitario

Gremios y organizaciones universitarias de La Rioja se movilizarán este martes 12 en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al desfinanciamiento impulsado por el Gobierno nacional. La convocatoria fue fijada para las 16:30 en el monumento a Joaquín Víctor González y la marcha partirá a las 17:00 hacia las escalinatas del Rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja. La jornada también contará con la participación del obispo Dante Braida y de la CGT local.

La rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álbarez Gómez, convocó a la comunidad a sumarse a la Marcha Federal Universitaria y advirtió sobre la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario. “Hoy la situación de la Universidad y de todo el sistema universitario es muy compleja en términos presupuestarios”, señaló en declaraciones a la Agencia de Noticias La Rioja.

La UNLaR advirtió por el ajuste y convocó a la marcha

La rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álbarez Gómez, convocó a la comunidad universitaria a participar de la movilización y explicó que el objetivo central será exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Vamos a reunirnos todos los integrantes de la comunidad universitaria en el Monumento a Joaquín Víctor González. Marcharemos para pedir por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó.

La autoridad universitaria sostuvo además que el reclamo apunta a defender el acceso a la educación pública y garantizar el desarrollo del sistema universitario. En ese marco, aseguró que las políticas del gobierno nacional afectan áreas estratégicas como la ciencia, la extensión y la docencia, y remarcó que los salarios universitarios atraviesan “los niveles más bajos de toda la historia”.

Álbarez Gómez advirtió también que no existe posibilidad de desarrollo para el país sin inversión en las universidades públicas y en la producción de conocimiento. “No marchamos solamente por los sueldos docentes; marchamos por las becas, los laboratorios, los viajes de estudio y todo lo que significa garantizar el derecho al futuro”, afirmó.

La convocatoria federal y el reclamo contra el desfinanciamiento

La movilización en La Rioja se enmarca en una nueva jornada federal de protesta universitaria que tendrá su acto central en la Ciudad de Buenos Aires, donde gremios, estudiantes y autoridades volverán a reclamar por el financiamiento del sistema público de educación superior frente al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En la provincia también participará la Universidad Tecnológica Nacional regional La Rioja. El titular local de Fagdut, Pedro Rearte Chain, confirmó la convocatoria y señaló que esperan una amplia participación de docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y distintos sectores sociales.

El dirigente explicó que el reclamo central apunta a exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional. Además, advirtió sobre la situación salarial de los docentes universitarios y aseguró que muchos trabajadores del sector perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.