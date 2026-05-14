Las bolsas europeas suben gracias al optimismo en el sector tecnológico

Gráfico del índice alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas subían el jueves, en un momento en que el optimismo ‌generado por la ‌inteligencia artificial contrarrestaba las persistentes preocupaciones sobre el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que la cumbre de alto nivel entre Estados Unidos y China también estaba en ​el punto de ⁠mira de los inversionistas.

El índice paneuropeo ‌STOXX 600 avanzaba un 0,4% hasta los ⁠614,05 puntos, a las ⁠0703 GMT, tras haber subido un 0,8% el miércoles. Algunos mercados locales permanecían cerrados por ser ⁠festivo, lo que probablemente mantuvo bajos ​los volúmenes de negociación.

Los datos ‌oficiales mostraron que la ‌economía británica creció inesperadamente un 0,3% en ⁠marzo. El índice FTSE 100 se revalorizaba un 0,2%.

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A pesar de las recientes ganancias, las acciones europeas siguen por debajo ​de los ‌niveles previos a la guerra, y los datos de inflación ponen de relieve el impacto del aumento de los precios del petróleo en una ⁠región dependiente de las importaciones.

El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, se convirtió en el miembro del banco más reciente en afirmar que podrían ser necesarias subidas de las tasas de interés para hacer frente ‌a la inflación.

Los mercados monetarios descuentan actualmente más de dos subidas de tasas del BCE este año, y se espera que la primera tenga lugar en junio.

Entre los primeros ‌en reaccionar, Burberry perdía un 4% después de que la marca de lujo anunciara unas ventas ‌en el ⁠cuarto trimestre en línea con las expectativas, debido a que el ​conflicto con Irán frenó el turismo y el gasto.

Con información de Reuters