La guerra lanzada por la coalición de EE.UU e Israel contra Irán se encuentra en un tenso punto muerto por el estancamiento del acuerdo entre las naciones beligerantes para arribar a una desescalada. Sobre el cierre de una nueva semana de conflicto en Oriente Medio, Donald Trump afirmó que se le “está acabando la paciencia” con el país persa luego de reunirse en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de nuevos incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz. Ambos líderes coincidieron en rechazar que Teherán obtenga armas nucleares y en mantener abierta la estratégica ruta comercial, mientras Washington mantiene el bloqueo sobre los puertos iraníes y la tensión regional sigue en aumento. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump endurece su postura sobre Irán tras reunirse con Xi en Pekín
El presidente de Estados Unidos afirmó que se le “está acabando la paciencia” con Teherán tras reunirse con el mandatario chino.
Hace 2 horas
Un militar de EEUU dice que Irán perdió capacidad de amenaza tras bombardeos
El comandante del CENTCOM, el almirante Cooper, testifica en el Capitolio en Washington
La capacidad de Irán para amenazar a sus vecinos y a los intereses estadounidenses se ha visto drásticamente reducida por los bombardeos de EEUU, y la industria de defensa de Teherán ha sufrido un retroceso del 90%, según declaró el jueves un almirante de alto rango estadounidense.
Hace 2 horas
Trump presume de sus logros comerciales mientras China expresa su preocupación por Irán y Taiwán
El presidente estadounidense Trump visita China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el viernes sus últimas conversaciones con Xi Jinping haciendo alarde de logros comerciales que apenas suscitaron el entusiasmo de los mercados, mientras que Pekín advirtió a Washington sobre la mala gestión del tema de Taiwán y afirmó que la guerra con Irán nunca debería haber comenzado.
Hace 2 horas
Un barco habría sido interceptado cerca de EAU mientras Trump hablaba sobre Irán con Xi
FOTO DE ARCHIVO. Un carguero en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con la gobernación omaní de Musandam, durante el conflicto de EEUU e Israel con Irán, en EAU
Personal iraní habría apresado un buque frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos y lo conducía hacia aguas iraníes, según reportes del jueves, mientras la Casa Blanca comunicaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, habían coincidido en la necesidad de mantener abierta la ruta marítima del cercano estrecho de Ormuz.
06:47 | 14/05/2026
EE.UU. alerta por el bloqueo en Ormuz: ya hay 70 buques afectados
Estos navíos comerciales fueron desviados por la Armada mientras se "inmovilizó" a otros cuatro para "garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.
07:09 | 13/05/2026
Israel sigue atacando Líbano, mientras crece la tensión entre EE.UU. e Irán
Desde principio de marzo, Israel ya mató a casi 2.900 libaneses y los bombardeos y la ocupación del sur de ese país continúa. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambian nuevas amenazas.
07:05 | 12/05/2026
La guerra contra Irán le costó a EE.UU. casi USD 30.000 millones
El presidente norteamericano advirtió sobre la fragilidad del alto el fuego con Irán, mientras el país persa amenaza con enriquecer uranio al 90% si vuelve a sufrir ataques.
06:28 | 11/05/2026
Máxima tensión en Medio Oriente: para Trump, la tregua con Irán está "en estado crítico"
Mientras el presidente estadounidense aseguró que la respuesta iraní era inaceptable, la Cancillería de la República Islámica sostuvo que Washington sigue teniendo" exigencias irracionales" y rechazó que su respuesta haya sido "excesiva", como filtró la Casa Blanca a los medios.
15:44 | 10/05/2026
Revelan como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
Operaciones por 7.000 millones de dólares en futuros de crudo y combustibles se ejecutaron justo antes de anuncios clave de Donald Trump sobre la guerra con Irán. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.
Un informe reveló como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
10:08 | 10/05/2026
Trump rechazó la respuesta de Irán a su propuesta de paz: "Totalmente inaceptable"
La respuesta llegó horas después de que los iraníes se expresaran sobre la última oferta de paz que hizo Estados Unidos.
Irán envió a Pakistán una respuesta a la propuesta de Estados Unidos.
20:23 | 09/05/2026
La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU
Trump llega debilitado a Beijing tras el fracaso militar en Irán y con una crisis interna creciente, en un escenario global que reconfigura los equilibrios de poder.
16:55 | 09/05/2026
Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente
El presidente Trump amenazó a Irán y les planteó un ultimátum para que respondan a su propuesta de paz en Medio Oriente.
10:49 | 09/05/2026
Trump advierte a Irán si no hay acuerdo: "Van a sufrir mucho"
El presidente de Estados Unidos amenaza a Irán en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente. Mientras tanto, impone nuevas sanciones a empresas chinas.
08:25 | 08/05/2026
Cruce militar en Ormuz: Trump pone excusas e Irán define al estrecho como "bomba nuclear"
El presidente Donald Trump atacó dos buques petroleros iraníes, mientras que presiona a Teherán para que acepten un acuerdo de paz. En paralelo un funcionario iraní describió al estrecho de Ormuz como una "bomba nuclear" en la región.
19:19 | 07/05/2026
Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz
Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.
08:02 | 07/05/2026
EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua
Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz.
17:58 | 06/05/2026
Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.
El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.
09:59 | 06/05/2026
El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico
La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.