Trump endurece su postura sobre Irán tras reunirse con Xi en Pekín

La guerra lanzada por la coalición de EE.UU e Israel contra Irán se encuentra en un tenso punto muerto por el estancamiento del acuerdo entre las naciones beligerantes para arribar a una desescalada. Sobre el cierre de una nueva semana de conflicto en Oriente Medio, Donald Trump afirmó que se le “está acabando la paciencia” con el país persa luego de reunirse en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de nuevos incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz. Ambos líderes coincidieron en rechazar que Teherán obtenga armas nucleares y en mantener abierta la estratégica ruta comercial, mientras Washington mantiene el bloqueo sobre los puertos iraníes y la tensión regional sigue en aumento. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.