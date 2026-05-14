Un militar de EEUU dice que Irán perdió capacidad de amenaza tras bombardeos

El comandante del CENTCOM, el almirante Cooper, testifica en el Capitolio en Washington

La capacidad de Irán para amenazar a sus vecinos y a ‌los intereses ‌estadounidenses se ha visto drásticamente reducida por los bombardeos de EEUU, y la industria de defensa de Teherán ha sufrido un retroceso del 90%, según declaró el jueves un almirante ​de alto ⁠rango estadounidense.

El almirante Brad Cooper, jefe ‌del Mando Central de EEUU, ⁠quiso destacar los ⁠éxitos tácticos de la campaña militar contra Irán que él supervisó y afirmó que ⁠la guerra había reducido drásticamente ​el peligro que representaba ‌ese país para el ‌conjunto de Oriente Medio.

Cooper se negó ⁠a abordar directamente las informaciones de Reuters y otras agencias de noticias según los cuales Irán, que ​almacenaba ‌armas en instalaciones subterráneas, había conservado una capacidad significativa en materia de misiles y drones. Dichas informaciones se basaron en fuentes ⁠de inteligencia estadounidenses.

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"La amenaza de Irán se ha reducido significativamente y ya no supone un peligro para los socios regionales ni para Estados Unidos, como lo hacía antes, en ningún ámbito", dijo Cooper ‌ante una comisión del Senado de EEUU

"Se ha visto significativamente mermada".

Cooper también dijo que Irán ya no era capaz de transferir armas y otros recursos a ‌sus principales aliados en la región: Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen ‌y ⁠Hamás en el enclave palestino de Gaza.

"Esas vías y métodos ​de transferencia han sido cortados", dijo.

(Reportaje de Phil Stewart y Doina Chiacu; edición de Chizu Nomiyama y Paul Simao)