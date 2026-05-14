Boca apunta a un tapado como refuerzo: el fichaje que quiere Riquelme

El tapado al que apunta Riquelme en Boca como refuerzo

Boca Juniors quiere revertir la mala imagen dejada en los últimos compromisos disputados en el Torneo Apertura 2026 ante Huracán y en la Copa Libertadores con dos derrotas al hilo. Para ello, Juan Román Riquelme apunta a un futbolista como posible refuerzo para el mercado de pases venidero y es para un puesto en especial en el que el equipo de Claudio Úbeda muestra falencias. En caso de que mantenga el nivel mostrado hasta ahora, puede ser clave para el "Xeneize" en la segunda mitad del año.

Marcelo Weigandt y Juan Barinaga no se afianzaron en la posición de lateral derecho teniendo rendimientos por demás flojos. Ante esta situación, el presidente del elenco de La Ribera puso el ojo en Leandro Lozano, jugador uruguayo de Argentinos Juniors que se desempeña en dicho lugar. Mientras Nahuel Molina aparece como un casi imposible para la dirigencia tras el Mundial 2026, el defensor del "Bicho" se asoma como una alternativa para el semestre que viene.

Leandro Lozano, el lateral derecho que Riquelme quiere en Boca

El defensor surgido en Nacional de Montevideo que ganó la Copa Libertadores Sub 20 en 2018 pero quedó libre en 2019 arribó a Boston River de Uruguay. Posteriormente regresó al "Bolso" a préstamo -después comprado- y fue campeón de varios torneos desde su regreso hasta su salida al elenco de La Paternal a principios del 2025. Ahora es una de las figuras del conjunto de Nicolás Diez que jugará la semifinal del Apertura ante Belgrano de Córdoba.

Con la camiseta del "Bicho"; Lozano ya disputó más de 50 partidos, marcó dos goles y brindó 10 asistencias, lo cual lo hace una pieza fundamental del equipo. Por este motivo, Riquelme y compañía saben que pueden ir por él en el mercado de pases que se viene teniendo en cuenta que mantiene un muy buen nivel. Actualmente, el lateral tiene contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre del 2027 y si lo pretenden desde el club de La Ribera tendran que desembolsar una suma cercana a los 4 millones de euros.

Leandro Lozano, el apuntado por Juan Román Riquelme en Boca

Los números de Lozano en su carrera

Clubes : Nacional de Montevideo y Boston River de Uruguay; Argentinos Juniors.

: Nacional de Montevideo y Boston River de Uruguay; Argentinos Juniors. Partidos jugados : 254.

: 254. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 32.

: 32. Títulos: Copa Libertadores Sub 20 2018, Torneo Intermedio 2022 y 2024, Torneo Clausura 2022 y Campeonato Uruguayo 2022 con Nacional.

Los 3 refuerzos que Boca tiene en carpeta para el mercado de pases además de Lozano

Según aseguró el periodista Diego Monroig en ESPN, la dirigencia del "Xeneize" tiene vistos a tres futbolistas para sumarlo al plantel que comanda Úbeda. La ilusión por Paulo Dybala continúa viva en el club, pero también Riquelme apunta al uruguayo Nahitan Nández y al chileno Felipe Loyola. Por supuesto, depenederá de cómo avancen las respectivas negociaciones para que los mencionados jugadores se calcen la "Azul y Oro".

El fixture de Boca en la Copa Libertadores