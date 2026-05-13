Manchester City vs. Crystal Palace por Premier League: hora, TV en vivo y streaming

Manchester City recibirá este miércoles a Crystal Palace en el Etihad Stadium por un partido pendiente de la fecha 31 de la Premier League, en lo que será una verdadera final para las aspiraciones del equipo de Pep Guardiola en la pelea por el título. Los Citizens están segundos con 74 puntos, a cinco del Arsenal (con un partido mas) y saben que cualquier tropiezo prácticamente liquida sus chances de campeonato. Enfrente estará un Crystal Palace que viene de hacer historia al clasificarse a la final de la UEFA Conference League tras eliminar al Shakhtar Donetsk, y que el año pasado le dio un dolor de cabeza enorme a City al vencerlo 1-0 en la final de la FA Cup 2025.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester City y Crystal Palace, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester City y Crystal Palace?

El partido entre Manchester City y Crystal Palace se jugará este miércoles 13 de mayo de 2026 a las 16 horas de Argentina en el Etihad Stadium de Manchester. La transmisión del encuentro estará a cargo en exclusiva de Disney+ Premium en el territorio argentino. El árbitro principal designado para el cruce será el inglés Stuart Attwell, mientras que John Brooks estará a cargo del VAR.

El encuentro es uno de los partidos reprogramados de la fecha 31 de la Premier League y llega cargado de tensión: City necesita ganar sí o sí para seguir presionando al líder Arsenal, que el domingo le sacó cinco puntos de ventaja tras vencer 1-0 al West Ham. Una derrota o un empate dejaría a los Gunners a las puertas del título, ya que pueden coronarse en su próximo partido de local ante Burnley.

Manchester City llega a este compromiso tras vencer 3-0 a Brentford en el Etihad el sábado pasado, con goles de Jeremy Doku, Erling Haaland y Omar Marmoush. Previamente había empatado 3-3 con Everton en una jornada que les costó terreno en la pelea por el campeonato. El equipo de Pep Guardiola mantiene una racha extraordinaria como local: está invicto en sus últimos 16 partidos de Premier League en el Etihad y no pierde un encuentro de liga jugado un miércoles en su casa desde 2010.

De cara al partido, Guardiola tiene varias bajas confirmadas: Rodri continúa fuera por la lesión en la zona inguinal sufrida ante Arsenal en abril, mientras que Abdukodir Khusanov también es duda tras el golpe recibido en el empate ante Everton. Joško Gvardiol regresó a los entrenamientos tras más de cuatro meses afuera y se someterá a una prueba de última hora, y Rúben Dias volvió al banco frente a Brentford. Con la final de la FA Cup ante Chelsea en Wembley a la vista del fin de semana, el técnico catalán podría meter alguna variante para dosificar a sus titulares.

Crystal Palace, por su parte, llega de empatar 2-2 con Everton en Selhurst Park el domingo, con goles de Ismaïla Sarr y Jean-Philippe Mateta. El equipo de Oliver Glasner está 14° con 44 puntos, ya matemáticamente salvado del descenso y sin chances de clasificar a competencias europeas por la vía de la liga. Sin embargo, el conjunto londinense atraviesa un momento histórico: tras vencer 2-1 al Shakhtar Donetsk se metió en la final de la UEFA Conference League, donde intentará conseguir el primer título europeo de su historia. Su prioridad declarada es esa final, lo que abre la puerta a rotaciones para cuidar a los titulares.

En cuanto a las bajas, Glasner no podrá contar con Eddie Nketiah (isquiotibiales), Borna Sosa (muscular) y Cheick Doucouré (rodilla), mientras que Evann Guessand es duda tras volver a entrenarse. Ismaïla Sarr llega encendido: alcanzó los 20 goles en la temporada y se convirtió en el segundo jugador del Crystal Palace en lograr esa marca en una campaña como equipo de primera división, después de Andy Johnson en 2004/05. Vale recordar que Palace ya derrotó a City esta temporada en territorio inglés (fue 1-0 en la final de la FA Cup 2025 con gol de Mateta), aunque en el partido de ida de esta Premier, en diciembre, los Citizens se impusieron 3-0 en Selhurst Park con doblete de Haaland y un gol de Phil Foden.

Probables formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Nathan Aké, Nico O'Reilly; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland.

Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Brennan Johnson, Ismaïla Sarr; Jørgen Strand Larsen.

Manchester City vs. Crystal Palace: ficha técnica