El FMI evitó hablar de Adorni y confirmó el desembolso de U$S1000 millones para la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que, tras un mes de atraso, la semana que viene aprobará finalmente la segunda revisión del acuerdo firmado un año atrás, lo que permitirá el desembolso de 1.000 millones de dólares. En ese contexto, el organismo señaló que espera que este acuerdo favorezca el regreso de Argentina a los mercados internacionales. Además, evitó responder sobre las causas judiciales por presunta corrupción que involucran a Manuel Adorni.

Así lo anticipó la vocera del Fondo, Julie Kozack, en la conferencia de prensa regular que brindó este jueves, de la que participó El Destape. "La próxima semana se realizará una reunión del Directorio. Tras la aprobación del Directorio, se podrá realizar un desembolso de 1.000 millones de dólares", precisó, aunque sin detallar un día en concreto.

El paso previo, la firma del acuerdo de nivel técnico, se había concretado a mediados de abril, justo durante el viaje de Luis Caputo a Washington para las reuniones de primavera del organismo. De este modo, transcurrirá más de un mes entre esa instancia y la aprobación final.

En verdad, la demora fue mucho mayor. Esta segunda revisión corresponde a la evaluación del cumplimiento de las metas con corte a fines de diciembre, y a misión del FMI que trabajó en el acuerdo técnico había visitado Buenos Aires a mediados de febrero. Es decir, pasaron casi cinco meses desde la fecha de corte de las metas, o tres desde las reuniones técnicas finales, hasta la aprobación definitiva de la revisión.

El FMI evitó responder sobre el impacto del caso Adorni

Así, como de costumbre, el FMI hizo un balance entre su apoyo nominal al gobierno de Javier Milei, seguramente el que con menos pruritos aplicó sus recetas de ajuste a nivel mundial, y sus reservas por las dificultades económicas de Argentina, que se agudizaron en el último cuatrimestre.

En ese sentido, Kozack destacó que "los acuerdos alcanzados a nivel técnico y la presentación del programa al Directorio se centraron en políticas que equilibraran adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento para Argentina.

La vocera del Fondo también subrayó que "el plan de estabilización de las autoridades sigue dando resultados importantes y que el impulso reformista ha cobrado mayor fuerza recientemente", en una probable referencia a la sanción de la reforma laboral. También resaltó la "baja en la tasa de pobreza" medida por el Indec.

Además, Kozack remarcó que la aprobación final de la revisión "incluye y busca facilitar un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales", y mencionó la suba de la nota de la deuda argentina por parte de la calificadora de riesgo Fitch.

Y, frente a una pregunta de este medio sobre si el organismo está preocupado por la caída en la recaudación por nueve meses consecutivos, la vocera elogió al Gobierno al afirmar que "las autoridades han demostrado un firme e inquebrantable compromiso con un ancla fiscal de equilibrio cero", que consideró "fundamental para sustentar la disminución de la inflación y para la recuperación económica".

Al contrario, las grandes demoras del FMI en la firma del acuerdo técnico y la aprobación final por parte del Directorio representan, probablemente, un mensaje de advertencia sobre los resultados del plan económico en la actividad real, en el contexto de una aceleración inflacionaria que en el primer trimestre profundizó el atraso salarial, llevó a una caída del consumo e influyó en la primera caída de la actividad en un año y medio.

Hubo, con todo, un guiño más del Fondo hacia el gobierno de Milei: el organismo evitó responder las preguntas de El Destape y otros medios sobre si la situación judicial de Manuel Adorni puede impactar negativamente en la actitud de los inversores globales hacia Argentina.

De esa forma, el Fondo se alineó con el discurso sostenido por Luis Caputo, quien sistemáticamente, pese a hablar del impacto económico del riesgo político "kuka", niega que ese mismo riesgo pueda existir producto del caso Adorni.