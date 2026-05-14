El director japonés Fukada dice en Cannes que la IA socava el proceso creativo

El director Koji Fukada posa durante una sesión fotográfica para la película "Nagi Notes" (Quelques jours a Nagi), que compite en el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes

El uso de la inteligencia artificial para "ir directamente al resultado" podría implicar que el ‌arte no logre ‌sus objetivos de autoexpresión y de profundizar en nuestra comprensión del mundo, dijo el cineasta japonés Koji Fukada en el Festival de Cannes el jueves.

Afirmó que su nuevo drama "Nagi Notes", ambientado en el Japón rural, que se estrena en el festival, reflexiona sobre el proceso humano ​de crear una ⁠escultura.

"Cuando se utiliza la IA para crear una ‌obra de arte o producir un video, se ⁠omite de hecho el proceso ⁠y se salta directamente al resultado y, al hacerlo, nosotros, que deberíamos ser quienes nos expresamos, perdemos de vista ⁠el proceso mismo mediante el cual debemos aumentar ​nuestra comprensión del mundo", dijo.

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"Nagi Notes" ‌está protagonizada por Shizuka Ishibashi ‌en el papel de Yuri, una arquitecta afincada ⁠en Tokio que viaja al pueblo de Nagi, en el oeste de Japón, para visitar a su amiga y excuñada, Yoriko, interpretada por Takako Matsu, con ​el fin ‌de posar para una escultura.

Yuri y Yoriko también entablan amistad con dos jóvenes del pueblo, Keita (Kiyora Fujiwara) y Haruki (Waku Kawaguchi), y les proporcionan un refugio seguro para sus incipientes sentimientos mutuos.

Al ⁠ser preguntado sobre la relación de los chicos, Fukada dijo que sentía que había una asimetría en cómo el público ve las relaciones homosexuales en la pantalla frente a las heterosexuales.

"Espero que dentro de 10, 20 o 30 años, o incluso más, cuando sea habitual que aparezcan personajes de ‌todas las orientaciones sexuales, esas preguntas queden obsoletas".

El último largometraje de Fukada, "Love on Trial", se proyectó en la sección paralela Cannes Premiere en 2025.

También presentó su película de 2020, "The Real Thing", en la selección oficial del festival, mientras ‌que su película de 2016, "Harmonium", se estrenó en la sección secundaria de competición Un Certain Regard, donde ganó el Premio ‌del Jurado.

"Nagi Notes" ⁠es uno de los 22 títulos que compiten por la Palma de Oro, el ​máximo galardón del festival, que se entregará el 23 de mayo.

Con información de Reuters