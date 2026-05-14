Zdero ataca la libertad de prensa: un periodista fue detenido por hacerle preguntas que incomodaron al gobernador

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, no solo replica el modelo de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei contra los trabajadores, sino que también lleva adelante aprietes y persecución a la prensa. El periodista Fernando Ojeda fue detenido de manera arbitraria luego de intentar entrevistar al mandatario radical y permaneció en la comisaría local desde aproximadamente las 18 del miercóles hasta la madrugada de este jueves acusado de “promover desorden”.

De acuerdo a los videos que viralizaron medios locales, el comunicador del medio TV Local se acercó a Zdero para realizarle preguntas con temas de evidente interés público: la cláusula gatillo adeudada a docentes, el caso de la médica sin título profesional que ejercía ilegalmente la medicina en Quitilipi, y la crítica situación del servicio de agua en la propia localidad donde se realizó el acto.

La respuesta del gobernador fue calificar al cronista de “militante kirchnerista” y seguir su camino. Minutos después, el joven fue detenido por personal policial. El informe oficial de la Policía del Chaco indicó que Ojeda fue aprehendido mediante la difusa acusación de “promover desorden” y de “violar el perímetro de seguridad” del gobernador, una acusación que pone en alerta al trabajo de la prensa local.

La detención quedó encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial, que establece las ambiguas acusaciones de “perturbaciones y desórdenes” y prevé hasta 30 días de arresto o multa equivalente en efectivo de hasta seis remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil.

El PJ Chaco repudió la detención del periodista y denunció un ataque a la libertad de prensa

Tras la detención y posterior liberación del periodista, el PJ Chaco se manifestó contra el accionar de la Policía del gobernador Zdero y advirtió que lo ocurrido "constituye un gravísimo atentado contra la libertad de prensa y un mensaje intimidatorio hacia todo el periodismo chaqueño".

"La detención de Fernando Ojeda es una advertencia peligrosa contra quienes se animen a preguntar por los problemas reales que atraviesa la provincia, desde la crisis del agua hasta las nuevas facturas de Secheep. Por ello, expresamos nuestra total solidaridad con Fernando Ojeda y repudiamos su detención en la localidad de Margarita Belén, exigiendo el esclarecimiento de lo sucedido y el cese de toda práctica intimidatoria contra la prensa.​​​​​​", apuntaron desde el peronismo provincial en un comunicado.

De esta manera, reafirmaron "su compromiso histórico con la defensa de la democracia, la libertad de expresión, el derecho del pueblo a estar informado y la protección de los trabajadores y trabajadoras".

"No hay justicia social posible si se persigue a quienes preguntan, si se silencia al periodismo o si se gobierna de espaldas a las necesidades reales de la comunidad. Frente al miedo, la censura y el abuso de poder, seguiremos defendiendo la verdad, los derechos y la voz del pueblo chaqueño", agregaron.