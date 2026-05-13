Automotrices y autopartistas desesperadas piden la prórroga de la ley de autopartes en medio de la crisis

Empresas automotrices y autopartistas acuden al Congreso para pedir la prórroga de la ley de promoción que vence en 2027, un RIGI sectorial o un régimen integral automotriz en medio de un presente difícil para la industria. Cerraron 60 autopartistas en el último año y se perdieron 4200 puestos de trabajo directos en el mismo período. La situación tiene en alerta a la provincia de Córdoba porque el sector emplea a 45.000 personas a nivel local de 130.000 en todo el país.

“Nos encontramos que la competitividad de la cadena está fuertemente comprometida y pone en riesgo la continuidad. Tenemos asimetrías gigantes con Brasil y México que tienen su régimen”, describió Gerardo Acosta, Presidente del Cluster Automotriz de Córdoba. Le acercaron su situación a diputados provinciales de las comisiones de Comercio y PYMES.

El sector además está en un momento bisagra con la transición tecnológica que implica pasar a producir vehículos eléctricos. “Las decisiones de las próximas inversiones si no somos atractivos no van a venir a la Argentina”, completa. En la actualidad el 60% de los vehículos de fabricación nacional se exportan y el país está posicionado como el 4to productor mundial de pick up de una tonelada. “Somos especialistas, es un valor que como país necesitamos defender”, implora.

“Enfrentamos una decadencia en los últimos años y cada vez tenemos más proyectos nuevos que tienen que ver con el armado y ya no con la fabricación. Multinacionales trasladaron su actividad productiva a Brasil. Dependemos de las importaciones y pero también exportamos. Somos muy abiertos. Si tuviéramos que importar todos los vehículos y repuestos necesitaríamos 10 mil millones de dólares más. Eso es lo que le ahorramos al país”, explicó el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Juan Cantarella.

“Las inversiones que no se hacen hoy son las importaciones de mañana y la garantía de pérdida de puestos de trabajo”, advirtió en sintonía con sus pares.

La producción de autopartes bajó 18% en el primer trimestre y el empleo autopartista cayó 7% el año pasado.

“Las pymes que abastecen el mercado ocupan el 34% del total de la mano de obra de la industria automotriz y son las empresas más complicadas con este desbarajuste. Hay una pérdida de competitividad por pérdida de poder del peso”, sinceró Sergio Kaulit, presidente de la Cámara Empresaria Autopartista.

Los empresarios muestran un punto medio entre el discurso libertario de Javier Milei contra toda protección industrial y una advertencia sobre lo que está en riesgo. Hubo representantes de grandes automotrices como Renault, Volkswagen e Iveco. Hay solicitudes para eliminar los derechos de exportación pero las autoridades nacionales les replicaron que eso hoy compromete el equilibrio fiscal.

“Esta industria no pide protección, pide competitividad. Hablamos de generar condiciones razonables para competir”, Marco Malagnini de la cámara de industriales metalúrgicos de Córdoba.