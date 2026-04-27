Milei defendió la censura a periodistas en la Casa Rosada: "No necesitan una sala de prensa"

El presidente, Javier Milei, defendió este lunes el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, determinada por el Gobierno la semana pasada, al afirmar que los argentinos "no necesitan" que la sala de prensa exista.

Así lo hizo el mandatario al replicar un posteo de un usuario que contestó al editorial de Luciana Geuna en TN el domingo por la noche, en el que la periodista se defendió de la denuncia presentada por el Gobierno por espionaje y afirmó que el cierre de la sala de prensa de Casa Rosada "es gravísimo".

"Los argentinos no necesitan una 'sala de prensa' en Casa Rosada, Luciana Geuna, y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios", afirmó el usuario "Alan Wentinck" en un posteo en su cuenta de X, que fue reposteado por Milei.

"De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X. Eso basta y sobra! De hecho, muchos funcionarios ya lo vienen haciendo con el Resumen Semanal, pero es obvio que a todos ustedes solo les interesa el chisme, y ver cómo poder voltear al gobierno", agregó el usuario en el posteo compartido por el Presidente.

Y cerró, hablándole directamente a Geuna: "Ni siquiera saliste a pedir disculpas, solo a hacerte la víctima. Rezá para que la justicia no te mande presa, debería hacerlo por semejante delito. El que las hace las paga! Ustedes mismos han demostrado que Javier Milei siempre tuvo razón: no son periodistas, son basuras humanas. NOL$ALP".

De este modo, Milei defendió directamente un cierre permanente de la sala de prensa de la Casa Rosada pese a que esto supone un ataque a la libertad de prensa, consagrada en la Constitución Nacional.

El descargo de Luciana Geuna tras la censura a los periodistas en Casa Rosada

El domingo por la noche, en su editorial del programa que conduce en TN, Luciana Geuna realizó su primer descargo público tras la censura a los periodistas acreditados en Casa Rosada. La periodista fue denunciada por Casa Militar por "espionaje ilegal" luego de que, en una producción para su programa, el periodista Ignacio Salerno, filmara los pasillos de la Casa de Gobierno con anteojos inteligentes.

"Hoy vamos a empezar un poco distinto, porque les quiero decir algo. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo buscando tener buena información; ser creativos; ser precisos; contarte historias; investigar; hacerlo cada vez mejor", expuso primeramente Geuna.

Y prosiguió: "Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho (por Ignacio Salerno), que tiene 23 y que hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada".

"Era un informe bastante inocente, sé que lo vieron. No había denuncias, ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos. Naturalmente avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos, insisto con esto, fuera de espacios de circulación libre de la Rosada", explicó.

"Lamentablemente el informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo, lo sentimos de verdad, y creo en el aprendizaje que dejan estas situaciones. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana a primera hora todo el material en crudo de la grabación; lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones que están en redes por todos lados, que cualquiera puede ver por esos mismos lugares por los que anduvo Nacho, serán presentados por nuestros abogados en la Justicia", señaló.

Finalmente, lanzó una dura crítica contra el gobierno de Milei: "Hoy la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada para los periodistas acreditados y es gravísimo. Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros acreditados van a poder volver pronto a su lugar de trabajo".