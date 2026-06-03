Los 3 posibles "cortados" y cambios de Scaloni en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Los tres jugadores de la Selección Argentina que pueden llegar a ser cortados de la lista de Scaloni.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, trabaja a pleno pero aún tiene dudas acerca de la nómina final de 26 jugadores para el Mundial 2026. Es que hay algunos futbolistas que todavía no están a pleno físicamente, a apenas 13 días del debut en la máxima cita frente a Argelia por el Grupo J. La zona la completan Austria y Jordania.

Si bien hubo diez "tocados" en el inicio de los entrenamientos en el predio de Kansas City, Estados Unidos, tres de ellos están aún más comprometidos. A tal punto es así, que sus presencias en la Copa del Mundo son una incógnita por estas horas. Se trata nada menos que de Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nicolás Paz.

Los 3 jugadores de la Selección Argentina que se pueden perder el Mundial 2026 y sus posibles reemplazos

Gonzalo Montiel

El lateral derecho de River Plate continúa recuperándose de un desgarro en el cuádriceps izquierdo padecido a mediados de mayo. Su participación en la máxima cita está supeditada a cómo responda en los entrenamientos que se avecinan. De no estar al cien, quedará al margen de la nómina definitiva para darles paso a Nicolás Capaldo, Agustín Giay o Kevin Mac Allister. El ex Boca Juniors pica en punta y, de hecho, todo indica que será titular en el primer amistoso contra Honduras, el sábado 6 de junio desde las 21 de Argentina.

Montiel y Nico Paz, en duda en a lista de 26.

Leandro Paredes

El mediocampista central de Boca acaba de sufrir una lesión en el isquiotibial derecho que le darmandará unos 20 días de recuperación. Al principio se mencionó que había sido un desgarro, aunque luego ello fue desmentido. Sin poder participar de los dos amistosos previos, llegaría con lo justo y sin ritmo al estreno, por lo que el volante es otro de los que puede llegar a ser "cortado" a último momento.

El ex PSG, Juventus y Roma hará un tratamiento especial, de plasma rico en plaquetas, para reponerse lo más rápido posible. Máximo Perrone sería el máximo candidato a ocupar el lugar si la baja de "Lea" se concreta.

Nicolás Paz

El mediapunta de Como de Italia, de apenas 21 años, se rehabilita de una fisura ósea en el borde de la rodilla izquierda sufrida el 10 de mayo. Cuando patea la pelota en los entrenamientos, le duele mucho esa zona y no lo deja moverse con tranquilidad. Por lo tanto, está seriamente en duda su participación en la Copa del Mundo y el cuerpo técnico liderado por Scaloni seguirá atentamente su evolución en las prácticas que se avecinan en Kansas.

De no llegar, el staff ya le pidió a Emiliano Buendía que no se vaya de vacaciones porque es el gran favorito a ocupar este puesto si el nacido en España no puede seguir en la concentración albiceleste. El extremo de 29 años de Aston Villa tuvo una gran temporada con el equipo inglés, en la que aportó 11 goles y 9 asistencias en 53 partidos oficiales, además de ser campeón y la figura de la final en la Europa League frente a Friburgo de Alemania.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Scaloni de cambiar la lista de 26 jugadores?

Scaloni tiene tiempo de cambiar la lista final de 26 futbolistas hasta 24 horas antes del primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, es decir hasta el lunes 15 de junio a las 22. Los nuevos deberán salir de la prelista de 55 presentada anteriormente