Primer entrenamiento de la Selección: la buena noticia que recibió Lionel Scaloni a días del Mundial 2026

Scaloni ya prepara el amistoso contra Honduras.

La Selección Argentina ha llegado al Mundial 2026 con varios jugadores tocados, incluso algunos recuperándose de lesiones importantes mientras que otros solamente presentaban molestias. De ahí que Lionel Scaloni se haya tomado tiempo para definir la lista definitiva de los 26 elegidos que irán por la defensa del título, quienes ya se encuentran instalados en Kansas City y forman parte de la concentración que comenzó este lunes.

De hecho, durante dicha jornada, el entrenador de la “Albiceleste” recibió una muy buena noticia con dos jugadores que habían encendido las alarmas en las últimas semanas. Y es que en la práctica del lunes, Julián Álvarez y Cristian Romero se entrenaron con normalidad con el resto del plantel, a tal punto de que no mostraron inconvenientes a pesar de haber sido exigidos al máximo por el cuerpo técnico.

La información se hizo oficial mediante un comunicado del cuerpo médico de la AFA, que confirmó que ambos se encuentran disponibles para afrontar tanto los amistosos contra Honduras e Islandia como la Copa del Mundo. “Los jugadores Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron con normalidad junto al resto del equipo durante todo el entrenamiento de este lunes, quedando a disposición del cuerpo técnico de ahora en adelante”, afirmó el parte médico.

Cabe recordar que el “Cuti” había sufrido una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha a mediados de abril, cuando chocó con el arquero del Tottenham, Antonín Kinsky, en el cruce con Sunderland después de haber sido empujado por Brian Brobbey. Aquella tarde, el defensor cordobés se retiró entre lágrimas de la cancha y no volvió a jugar desde entonces, aunque atravesó su recuperación con el apoyo de Luis García y Pablo Capuchetti, los kinesiólogos de la Selección.

Por su parte, Julián sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, de manera que jugó infiltrado en la vuelta todo el tiempo que pudo permanecer en cancha. Después de la eliminación del Atlético de Madrid a manos del cuadro inglés, la “Araña” no volvió a jugar por lo que restó de la temporada para priorizar su recuperación de cara al Mundial.

Romero entrenó a la par de sus compañeros.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026