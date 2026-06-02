Chau Mundial 2026: un rival de la Selección Argentina se lesionó y quedó afuera

Chau Mundial 2026: una estrella de Austria se pierde la Copa del Mundo por una lesión

A pocos días antes del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, una figura de Austria sufrió una lesión y se perderá el torneo. El equipo rival de la Selección Argentina que comanda Ralf Rangnick no contará con una de sus principales estrellas, quien en la previa de un amistoso sintió una molestia que encendió todas las alarmas. Horas después se confirmó la peor noticia y ahora tendrán que encontrar un reemplazo.

Se trata de Christoph Baumgartner, quien calentaba antes de jugar contra Túnez tuvo un pinchazo en el muslo derecho al patear una pelota. Esto derivó en la decisión del entrenador de no incluirlo en el 11 titular en el compromiso que posteriormente ganaron 1 a 0 con un hombre menos. Después de los estudios correspondientes se conocieron los detalles que revelaron la gravedad de la lesión.

Baumgartner es baja en Austria y se pierde el Mundial 2026 por lesión

"Christoph Baumgartner le faltará al equipo nacional en el Mundial. Eso está confirmado tras la resonancia magnética de hoy. El joven de 26 años sufrió una lesión en la musculatura del muslo derecho. Te deseamos lo mejor, Baumi", fue lo expresado por la Federación Austríaca de Fútbol acerca de lo sucedido con el mediapunta del Leipizig RB en las últimas horas. De esta manera, ahora la tarea difícil la tendrá el cuerpo técnico para buscar alguien que ocupe su lugar en el torneo.

Con 26 años, Baumgartner llegaba en un gran momento a la Copa del Mundo siendo fundamental en el armado de Rangnick. Con 17 goles y 9 asistencias en la temporada, el atacante iba a ser una de las piezas claves en el seleccionado que enfrentará al equipo de Lionel Scaloni el 22 de junio en Dallas. En el horizonte aparecen Marco Grull del Werder Bremen alemán y Dejan Ljubicic del Shalke 04 como posibles reemplazos. Quien también encendió las alarmas fue David Alaba, quien no salió a jugar el segundo tiempo contra Túnez, pero llegaría bien al inicio del certamen.

Christoph Baumgartner, la figura de Austria que se pierde el Mundial 2026

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Austria por el Grupo J del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado austríaco tendrá lugar el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 14 horas de nuestro país. La transmisión del segundo duelo de la fase de grupos estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará días antes del partido.

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial

Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 horas de Argentina. Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio, en horario a definir.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026