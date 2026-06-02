Causa $LIBRA: diputados se comunican con Casal para evitar que se frene la investigación por falta de fondos

Ante el riesgo de que la investigación se frene por falta de recursos, diputadas y diputados que integraron la Comisión $LIBRA se autoconvocaron y le enviaron una nota al procurador Eduardo Casal para que garantice el presupuesto necesario que esclarezca cómo se organizó la criptoestafa.

Ocurre después que se conociera que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) admitiera no contar con las capacidades tecnológicas para determinar los movimientos entre las billeteras virtuales que se hicieron de fondos millonarios gracias al criptoactivo. El organismo no contaba con las herramientas y las "licencias" tecnológicas correspondientes para avanzar con la medida de prueba solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, informó La Nación. Sin ese análisis no se puede conocer la ruta del dinero y descubrir con nombre propio a los beneficiados.

"Exigimos a Casal que garantice los fondos para que avance la investigación o que se formulen los convenios necesarios con organismos que se puedan encargar de hacerlo”, explica una diputada ante El Destape. Los legisladores de la comisión que funcionó hasta diciembre del año pasado siguen atentamente las novedades del caso.

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La comunicación del fiscal -a la que también accedió este portal- indica que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia informó el 10 de abril, “que, al carecer de las herramientas específicas y las licencias necesarias, de momento no podrá dar curso a los pedidos de extender el estudio de trazabilidad encomendado el día 4 de agosto de 2025 y a la solicitud de desanonimización de las billeteras identificadas como 'Team Libra Wallets'” por lo que se determina “dejar sin efecto las medidas encomendadas”.

“Tal limitación afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de una investigación de evidente trascendencia institucional”, señalan las y los diputados en el escrito presentado este martes 2 de junio, a Casal. Sostienen que la creciente complejidad de los delitos vinculados a criptoactivos exige que el Ministerio Público Fiscal a su cargo cuente con los recursos técnicos adecuados para el cumplimiento de sus funciones.

“Solicitamos tenga a bien arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente”, exigen en el texto firmado por los legisladores de Unión por la Patria (UxP), Sabrina Eleva y Juan Marino junto a los de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Además, requieren garantías para la continuidad de la investigación. “El argumento de la insuficiencia de recursos disponibles no puede, bajo ninguna circunstancia, derivar en la paralización de medidas de prueba relevantes, pues ello implicaría un grave obstáculo para el esclarecimiento de los hechos investigados y podría traducirse en una efectiva denegación de justicia”, consideraron.

Según se consigna en el trámite judicial, Taiano delegó al Departamento Técnico del Cibercrimen la continuidad de las medidas de prueba en un contexto donde el ajuste es más que conveniente para el futuro de la investigación.