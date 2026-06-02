Kostyuk se impone a Svitolina en duelo de ucranianas; se medirá a Andreeva en semifinales en París

La tenista ucraniana Marta Kostyuk (dcha) abraza a su compatriota Elina Svitolina tras ganar su partido de cuartos de final del Abierto de Francia en Roland Garros, París, Francia.

​Marta Kostyuk se impuso el martes en un emotivo duelo entre ucranianas y alcanzó por primera vez las semifinales de un Grand Slam tras derrotar a Elina ‌Svitolina por 6-3, 2-6 y 6-2 ‌en el Abierto de Francia.

Kostyuk, de 23 años, dedicó su victoria al pueblo ucraniano mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas durante la entrevista en pista.

"Quiero empezar hablando de este partido histórico que he jugado contra Elina. Pasamos una noche difícil en Kiev, con muchas personas fallecidas. Así que dedico este partido al pueblo ucraniano y a su resistencia. Slava Ukraini", dijo la cabeza de serie número 15.

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"Quiero destacar a Elina y su impacto en ​el tenis ucraniano, en ⁠mí y en todos los que nos ven. Es una luchadora increíble. Estoy muy ‌feliz de haber pasado, pero quiero darle las gracias por este partido ⁠increíble", agregó.

Kostyuk se puso con una ventaja de 4-1 ⁠bajo el techo cerrado de la pista Philippe Chatrier antes de que Svitolina recuperara un break ante un público escaso. No obstante, Kostyuk volvió a romper el servicio para ponerse 5-3 ⁠arriba y sentenció el primer set cuando su rival, séptima cabeza de serie, ​envió un golpe de derecha largo.

El impulso cambió en el ‌segundo set, ya que el servicio de Kostyuk ‌le falló, lo que permitió a Svitolina, que ahora ha caído en cuartos ⁠de final en Roland Garros por sexta vez, igualar el partido.

La manga decisiva se convirtió en una reñida batalla, con breaks en los cinco primeros juegos. Señalándose la cabeza con el dedo índice tras mantener finalmente su servicio para ponerse 4-2 arriba, Kostyuk se recompuso ​antes de conseguir ‌otro break y, tras mantener cómodamente su servicio, se aseguró la victoria y un enfrentamiento en semifinales con Mirra Andreeva.

La adolescente rusa volvió a las semifinales del Abierto de Francia tras imponerse por 6-0 y 6-3 a la veterana rumana Sorana Cirstea en una jornada lluviosa, continuando así su andadura en un ⁠cuadro de Roland Garros desprovisto de muchas grandes figuras tras el prematuro adiós de la vigente campeona, Coco Gauff, y de la cuatro veces ganadora, Iga Swiatek.

La jugadora de 19 años no tardó en imponerse con un tenis ultragresivo ante un público escaso bajo el techo de la pista Philippe Chatrier, cerrando el primer set en solo 24 minutos.

"Estoy muy contenta de haber podido jugar de forma agresiva", declaró Andreeva, que se convirtió en la adolescente con más victorias en el ‌cuadro principal de París de este siglo tras sumar su decimosexta victoria.

"La última vez que jugué contra ella fue una batalla muy dura. Cada entrenamiento con ella es muy duro. Ya hemos entrenado juntas 10 veces este año y nos conocemos bien", comentó. "Sabía que no sería fácil y que tendría que dar el 200% de mi intensidad y concentración, ya que ella intentaría ‌ser agresiva y presionarme siempre que pudiera".

Cirstea, que disputaba por tercera vez un partido de cuartos de final de un "major" en su último año en el circuito, se asentó al principio del segundo ‌set y recuperó un ⁠break con 3-3, pero la jugadora de 36 años no pudo detener la apisonadora de Andreeva.

La rusa, que alcanzó las semifinales hace dos años, ​forzó un error de Cirstea para romperle de nuevo el servicio y cerró la victoria con un potente golpe de derecha, antes de acercarse a la red para dar un cálido abrazo a su derrotada rival.

Con información de Reuters