De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en junio 2026

Salario mínimo con aumento

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) volverá a actualizarse en junio y pasará a ubicarse en $367.800 mensuales, según lo establecido por la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. La medida forma parte del esquema de aumentos escalonados definido por el Gobierno Nacional luego de que no hubiera acuerdo entre sindicatos y cámaras empresarias.

El nuevo piso salarial regirá para trabajadores mensualizados de jornada completa y se aplicará en todo el país. En paralelo, también se actualizarán los valores por hora para trabajadores jornalizados.

La decisión fue oficializada luego de que fracasaran las negociaciones dentro del Consejo del Salario entre las centrales sindicales y las entidades empresarias. Ante la falta de consenso, la presidenta alterna del organismo, Claudia Silvana Testa, avanzó con la fijación unilateral de los nuevos montos.

Cómo queda el salario mínimo en junio, julio y agosto de 2026

El cronograma oficial contempla nuevas subas escalonadas durante los próximos meses:

Junio 2026: $367.800

Julio 2026: $372.400

$372.400 Agosto 2026: $376.600

Además, el valor de la hora para trabajadores jornalizados también tendrá incrementos progresivos y llegará a $1.883 en agosto. Las actualizaciones mensuales oscilarán entre $4.400 y $5.400, mientras que el incremento acumulado entre marzo y agosto alcanzará los $24.200.

Qué impacto tiene el salario mínimo

El SMVM funciona como referencia para millones de trabajadores registrados y también influye directamente sobre:

Negociaciones paritarias

Programas sociales

Asignaciones estatales

Prestaciones por desempleo

Becas Progresar

Topes y mínimos de distintos beneficios sociales

Uno de los programas más vinculados al salario mínimo es Progresar, ya que para acceder las familias no pueden superar ingresos equivalentes a tres veces el SMVM vigente. Por eso, cada actualización modifica automáticamente el universo de beneficiarios.

Distintos sectores sindicales cuestionaron los nuevos valores definidos por el Gobierno y sostienen que el salario mínimo continúa muy por debajo del costo real de vida. En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el SMVM se eleve a $2.879.877 para garantizar una “vida digna” conforme al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

Según el informe presentado por dirigentes sindicales como Abel Furlán, Rodolfo Aguiar y Daniel Yofra:

El salario mínimo perdió un 40% de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei

La caída llega al 65% respecto del pico registrado en 2013

El SMVM actual sería el más bajo de la historia argentina en términos reales

El relevamiento también advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento familiar para cubrir gastos esenciales como alimentos, vivienda y salud.

Cuánto cobran los trabajadores de salario mínimo

Cómo impacta en la prestación por desempleo

El salario mínimo también funciona como parámetro para calcular la prestación por desempleo que paga ANSES. El beneficio equivale al 75% del mejor salario percibido durante los seis meses previos al despido, aunque los pisos y topes finales dependen directamente del SMVM vigente.

Mientras se percibe esa prestación, el trabajador mantiene:

Cobertura de obra social

Asignaciones familiares SUAF

Acceso a tarifa social de transporte

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados antes del despido: