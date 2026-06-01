Moderna y otros grupos logran 60 millones de dólares para desarrollar una vacuna contra el ébola

Ilustración fotográfica con el logotipo del laboratorio Moderna.

Por Jennifer Rigby, ​Mariam Sunny y Siddhi Mahatole

1 jun (Reuters) - La organización sanitaria mundial CEPI destinará unos 60 millones de dólares ‌a Moderna y a ‌otros dos grupos para acelerar el desarrollo de vacunas contra la cepa Bundibugyo del ébola, el virus mortal que se ha propagado por el este de la República Democrática del Congo (RDC).

La Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias fue uno de los primeros inversores ​que ayudó a ⁠desarrollar una vacuna en el punto álgido de ‌la pandemia de COVID-19.

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Richard Hatchett, director de la ⁠CEPI, declaró a Reuters que ⁠es posible tener listas las vacunas para su ensayo en un par de meses. No hay vacunas ni tratamientos ⁠aprobados actualmente para la cepa Bundibugyo del ébola.

"Cada ​día cuenta en la carrera contra ‌esta enfermedad mortal", afirmó Hatchett, ‌agregando que la promesa de vacunas en "un horizonte no ⁠infinitamente lejano" debería ayudar a iniciar conversaciones sobre quién las compraría y financiaría su distribución.

No obstante, advirtió de que el desarrollo de vacunas puede ser impredecible ​y que ‌la difícil situación de seguridad en el este de la RDC complicaría los ensayos.

El brote ha causado 282 casos confirmados, incluidas 42 muertes, y cerca de 1.100 casos sospechosos, según los Centros ⁠Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. Además, se han confirmado nueve casos en Uganda, incluida una muerte.

Las agencias sanitarias mundiales han declarado el brote como emergencia de salud pública.

La CEPI ha comprometido hasta 50 millones de dólares para ‌apoyar el desarrollo preclínico y las pruebas clínicas iniciales de la vacuna candidata de Moderna, que se encuentra en fase de investigación. La financiación también respaldaría la fabricación y el paso a ensayos en fases más avanzadas si ‌los datos iniciales son positivos, según indicó el laboratorio.

La CEPI ha declarado que también invertirá hasta 8,6 millones de dólares en ‌una vacuna ⁠desarrollada por la Universidad de Oxford y fabricada por el Serum Institute of India, así ​como una inversión inicial de 3,2 millones de dólares en una vacuna desarrollada por la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el Sida (IAVI).

(Editado en español por Carlos Serrano)