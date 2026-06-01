Sorpresa en River: descubren un escudo del club tras 112 años

River descubrió un escudo inédito del club, que data de 1914.

River Plate sorprendió a sus hinchas y socios durante el domingo 31 de mayo del 2026, al publicar que descubrieron un escudo del club que data de 1914 pero que nadie había visto todavía en estos 112 años. Una de las instituciones más populares y ganadoras del fútbol argentino dio a conocer esta inesperada situación a través de la cuenta oficial del Museo, mensaje que fue republicado por el perfil del propio "Millonario".

La entidad de Núñez, fundada allá por el 25 de mayo de 1901, trabaja con un equipo de relevamiento e investigación del recorrido de la "Banda" a lo largo del tiempo. Ahora, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia se encargó de dar a conocer públicamente esta cuestión, que llamó la atención en general en el ambiente.

River descubrió un escudo inédito del club de 1914

A través de los mencionados canales oficiales, el "Millonario" publicó: "Un símbolo inédito de nuestros primeros años". "Como parte de su tarea de relevamiento e investigación de la historia de River, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia descubrió un emblema del Club que data del año 1914 y que nunca antes había sido difundido", profundizaron.

Al mismo tiempo, comunicaron que "el escudo circular, con tipografía de estilo Art Nouveau, fue hallado en un carnet de Esteban Fortunati, socio número 4 de la institución, quien además se destacó como directivo: fue vicepresidente, tesorero, vocal y un constante impulsor del crecimiento riverplatense”.

River descubrió un escudo inédito del club, que data de 1914.

Por último, desde el club de Núñez sentenciaron que "este documento histórico fue aportado por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al Museo River para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo".

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