FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA - Clasificación UEFA - Final - Bosnia-Herzegovina - Italia

Edin ​Dzeko ya se estaba consolidando como uno de los delanteros más letales de Europa incluso antes de que Kerim Alajbegovic naciera, pero ‌estos talentos de diferentes generaciones unirán ‌fuerzas para alimentar las esperanzas de Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial.

Dzeko, de 40 años, es uno de los dos únicos jugadores que quedan de la selección Bosnia y Herzegovina que debutó en el Mundial de 2014, y será capitán y figura paterna para un equipo joven del que se espera que cause una gran impresión en el torneo.

En tanto Alajbegovic, ​de 18 años, se ⁠ha convertido en el nuevo ídolo del fútbol bosnio y, tras una ‌temporada extraordinaria con el Red Bull Salzburg, ha firmado un ⁠contrato de cinco años con el Bayer Leverkusen.

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Aunque ⁠de estilos diferentes -Dzeko es imponente y prototipo de delantero central con un toque exquisito, mientras que Alajbegovic es un extremo izquierdo ágil y creativo-, la química entre ⁠ambos fue un factor clave en la fase de clasificación del ​equipo de Sergej Barbarez.

Fue un saque de esquina de ‌Alajbegovic el que Dzeko remató de ‌cabeza para marcar el empate de Bosnia contra Gales en la semifinal ⁠de la repesca, antes de que Alajbegovic transformara con sangre fría el penal decisivo en la tanda.

Alajbegovic también anotó en la tanda de penales contra Italia, que le aseguró a Bosnia y Herzegovina su lugar en la ​fase final, al ‌igual que el prometedor mediocampista de 21 años del PSV Eindhoven, Esmir Bajraktarevic.

Existe un entusiasmo genuino por la nueva generación de talento bosnio, pero en Dzeko tienen a un viejo maestro cuya vasta experiencia será crucial mientras es el equipo intenta salir airoso ⁠en un Grupo B que incluye a Canadá, Suiza y Qatar.

Solo una vez anteriormente un jugador de campo había participado en una fase final de la Copa Mundial después de cumplir 40 años: el delantero camerunés Roger Milla en Estados Unidos 1994.

Dzeko, máximo goleador histórico de Bosnia y Herzegovina con 73 goles en 148 partidos, está a punto de unirse a ese grupo de élite que, al final ‌del torneo, también podría incluir al croata Luka Modric y al portugués Cristiano Ronaldo.

Si bien eso supondrá un logro más en la carrera de un jugador que sigue marcando goles para el Schalke, Dzeko afirma que liderar la nueva generación de jugadores del país es una motivación en sí misma.

"Me alegra haber podido ‌ayudar a los jóvenes a ir al Mundial; es fantástico para ellos y tienen un gran futuro", dijo. "Esos dos últimos partidos, contra Gales e Italia, sin duda les ‌cambiarán la vida. ⁠Quizás no lo sepan, pero así será".

"Si me hubieran preguntado hace 10 años si seguiría jugando a los 40, habría dicho ​que no. Pero todavía me siento bien y, lo que es más importante, todavía siento que puedo ayudar al equipo. Estoy feliz porque soy el capitán de esta gran generación".

Con información de Reuters