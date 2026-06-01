McLaren se une a Ferrari como los únicos equipos de F1 que han disputado 1.000 Grandes Premios

Imagen de archivo de un evento de exhibición de McLaren Racing previo al Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Regatta Harbour Park, Miami, Florida, EEUU.

En un ​discurso pronunciado en 1964 en memoria de su difunto amigo y compañero piloto Timmy Mayer, Bruce McLaren dijo que "la vida se mide por los logros, no solo por los años", y más de ‌60 años después, su equipo sigue guiándose por ‌esa máxima.

Fundado por el difunto neozelandés, con apenas un puñado de empleados, McLaren celebra este fin de semana en Mónaco su salida número 1.000 en la Fórmula Uno, convirtiéndose en la segunda escudería, tras Ferrari, en alcanzar un hito tan importante. Y es el único en haberlo conseguido como campeones.

En términos de logros, McLaren es el segundo equipo de F1 más exitoso de todos los tiempos, con 203 victorias en Grandes Premios desde la primera en 1968. Ha ganado 10 campeonatos de constructores y 13 títulos de pilotos desde que el brasileño Emerson Fittipaldi ​se alzara con el primero ⁠en 1974, siendo el británico Lando Norris el último en 2025.

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Ferrari, que compite desde el inicio del campeonato ‌en 1950, alcanzó el hito de las 1.000 carreras en su circuito local de Mugello ⁠en 2020 y cuenta con 16 títulos de constructores y ⁠15 de pilotos, con 247 victorias. Sin embargo, los italianos no han ganado un título desde 2008.

"(McLaren) es simplemente una escudería emblemática y legendaria", afirmó Zak Brown, que asumió el cargo de presidente ejecutivo en 2018 y ha ⁠llevado a su equipo de vuelta a la cima tras años de estancamiento. "Los pilotos que hemos tenido ​a lo largo de los años son increíbles".

DE FITTIPALDI A NORRIS

La lista de ‌campeones lo atestigua, con el británico Norris como el ‌último en incorporarse a ella.

Tras Fittipaldi vinieron James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, ⁠1990, 1991), Mika Häkkinen (1998, 1999) y Lewis Hamilton (2008). Otros campeones que han pilotado para el equipo en algún momento son Fernando Alonso, Jenson Button, Denny Hulme, Nigel Mansell, Kimi Raikkonen, Keke Rosberg y Jody Scheckter.

"Ver mi nombre junto al de algunos de estos pilotos es muy especial", afirmó Norris, que lleva pilotando para el equipo desde su ​debut en la ‌F1 en 2019. El británico describió al equipo actual como "una gran familia feliz", algo que no siempre fue así.

McLaren, en la era de Ron Dennis que comenzó en 1981, fue una potencia innovadora con siete títulos de constructores entre 1984 y 1998.

Dennis comenzó como mecánico y destacó por su atención al detalle y su visión —la galardonada fábrica de Woking y la empresa de autos de carretera ⁠son prueba de ello—, al tiempo que devolvió a McLaren a la cima tras la crisis de finales de los años 70.

Aunque podía parecer obsesivo y brusco en una época menos centrada en los aficionados, y era famoso también por su uso de expresiones enrevesadas, el éxito del equipo era envidiable. En 1988, McLaren ganó todas las carreras menos una con Senna y Prost, cuya rivalidad y enfrentamientos animaron la pista a finales de los 80 y principios de los 90.

En 2007, el año del debut de Hamilton, la FIA, el organismo rector, multó a McLaren con la cifra récord de ‌100 millones de dólares por estar en posesión ilegal de información confidencial de Ferrari. Dennis fue destituido en 2017 y el reinado del gigante del automovilismo acabó tras un golpe de estado en la sala de juntas, con el fondo de inversión Mumtalakat de Baréin tomando el control.

McLaren volvió a lo más alto en 2024 con el título de constructores y ambos campeonatos en 2025, y el equipo, centrado en los aficionados, recuperó los brillantes colores papaya de ‌antaño.

"Todo gira en torno a las personas", afirmó Brown, de nacionalidad estadounidense. "Cuando empecé, el equipo había pasado sin duda por momentos difíciles. Estábamos novenos en el campeonato, no teníamos muchos socios y los que teníamos no estaban muy contentos".

"Nuestros aficionados estaban ‌descontentos y había mucha política ⁠dentro del equipo de carreras", indicó. "Lo que era genial era nuestra marca. No estaba en un buen momento, pero no se puede borrar la historia y el legado".

El director del ​equipo, Andrea Stella, que trabajó en Ferrari durante la época dorada con el siete veces campeón Michael Schumacher, dijo que McLaren —al igual que el equipo italiano— se definió por su legado.

"Todo empezó con nuestro fundador, Bruce McLaren, un joven que quería construir algo increíble y siguió sus sueños, y lo hizo realidad", dijo el italiano.

(Editado en español por Carlos Serrano)