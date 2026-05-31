Dybala tomó una decisión y le confirmó a Boca y Roma dónde jugará

La Joya habría tomado una decisión y la comunicaría en los próximos días.

Una de las novelas del mercado de pases presenta a Paulo Dybala como la gran figura de las negociaciones que Boca y Roma de Italia están llevando a cabo para quedarse con su ficha. A medida que pasan los días, se van conociendo más detalles y, a finales de mayo, pareciera que este ida y vuelta de informaciones se encuentra bastante cerca de encontrar su resolución.

Lo primero a mencionar es que el volante se encuentra a semanas de quedarse con el pase en su poder, debido a que no hubo un acuerdo previo con el conjunto italiano para extender el vínculo. Esto le permitió al Xeneize iniciar las gestiones correspondientes para quedarse con su ficha. Aunque la eliminación de la Copa Libertadores pareciera que marcó todo un precedente.

“Yo tengo que Paulo Dybala avisó en Boca que no va a jugar en Boca. Dybala le está por dar el OK a la Roma, que se clasificó a la Champions. Se va a quedar jugando en la Roma”, manifestó el periodista Hernán Castillo en Somos Love. El hecho de disputar uno de los torneos más importantes a nivel clubes es un gran atractivo para el jugador argentino.

Esto es producto de que los bonos que la UEFA entrega en muchos casos son destinados de manera directa a los jugadores. Por ende, el ingreso mensual se puede llegar a duplicar. Es relevante mencionar que el club italiano le habría ofrecido renovar por una temporada más, pero con una reducción más que considerable en lo salarial. Ya dejaría de percibir una ganancia anual de casi 13 millones de dólares.

Por otro lado, el panorama dentro de Boca es bastante complicado porque no hay un proyecto deportivo confirmado de cara a los próximos meses. Hay que recordar que la continuidad de Claudio Úbeda no fue confirmada y los rumores exponen que su contrato, que vencerá el próximo 30 de junio, no se va a renovar. Lo que invita a pensar que se trata de un plantel que se encuentra acéfalo.

La lista negra de Boca: los jugadores que Riquelme borrará

La eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores obliga a tomar decisiones de carácter inmediato. No alcanza con cambiar el cuerpo técnico, sino que también es obligatorio dar salida a determinados jugadores que cumplieron un ciclo con la camiseta. Al menos eso se desprende sobre lo que estaría sucediendo en la cabeza de Juan Román Riquelme en estos momentos.

De acuerdo con borradores que circulan en las redes sociales, se puede apreciar que los jugadores que serían considerados como transferibles son Agustín Marchesin, Lucas Janson, Kevin Zenón, Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Este último es de manera obligada, debido a que no se llegó a un acuerdo con la renovación de su contrato y lo mejor es venderlo ahora que perderlo libre en diciembre.

La intención es celebrar ventas con el fin de recuperar el dinero que Boca colocó en cada uno de los nombres mencionados. Uno de los primeros en ser alcanzados por este pensamiento es Marcelo Saracchi, que se encuentra en el Celtic de Escocia, pero que no regresará porque le van a comprar la ficha. Un jugador que había sido separado del plantel por ciertos comportamientos inadecuados.