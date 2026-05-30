Qué rol tiene Gabriel Heinze en el Arsenal: cuál es su cargo en el equipo

Gabriel Heinze junto a Mikel Arteta.

Gabriel Heinze volvió a instalarse en el centro de la escena del fútbol internacional, aunque esta vez lejos de las canchas y desde un rol diferente. El ex defensor de la Selección Argentina, recordado por su intensidad, liderazgo y personalidad dentro del campo de juego, atraviesa una nueva etapa en Europa como integrante del cuerpo técnico del Arsenal de Inglaterra, uno de los equipos más poderosos del continente.

El “Gringo”, que dejó una huella en clubes como Manchester United, Real Madrid, Olympique de Marsella y la Selección Argentina, también construyó una carrera como entrenador en Sudamérica y la MLS. Sus pasos por Vélez, Argentinos Juniors, Atlanta United y Newell’s mostraron una identidad marcada por la exigencia física, la presión alta y el trabajo táctico detallista. Esa impronta fue la que llamó la atención de Mikel Arteta, quien decidió sumarlo a su proyecto en Londres.

Cuál es el cargo de Gabriel Heinze en Arsenal

Heinze actualmente ocupa el cargo de asistente técnico principal en el Arsenal. El argentino llegó al club por pedido expreso de Arteta, con quien compartió plantel durante su etapa como futbolistas en el Paris Saint-Germain. La relación entre ambos se mantuvo con el paso de los años y terminó siendo clave para concretar su desembarco en la Premier League.

Dentro del cuerpo técnico, el rol del ex defensor está enfocado principalmente en el trabajo defensivo del equipo. Heinze se encarga de entrenamientos específicos con zagueros y laterales, realiza correcciones tácticas constantes y participa activamente en la preparación de movimientos defensivos y duelos individuales. Su presencia se volvió habitual en las prácticas del Arsenal, donde trabaja de cerca con figuras como William Saliba y Gabriel Magalhães, considerados una de las mejores parejas centrales del fútbol europeo.

Heinze vive un buen momento.

La influencia del argentino se reflejó rápidamente en los números del equipo londinense. Durante la temporada, Arsenal se convirtió en uno de los conjuntos más sólidos de Europa desde el aspecto defensivo. El equipo fue el que menos goles recibió entre las cinco grandes ligas del continente, además de liderar estadísticas vinculadas a vallas invictas y disciplina táctica. En Inglaterra destacan que Heinze aportó intensidad, agresividad defensiva y una mentalidad competitiva que terminó potenciando el proyecto de Arteta.

Cuándo es la final de Champions League entre Arsenal y PSG

Ahora, el Arsenal tendrá la posibilidad de cerrar una temporada histórica cuando dispute la final de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain. El encuentro quedó confirmado para el sábado 30 de mayo de 2026 y se jugará desde las 16 (hora argentina). Será una definición especial para Heinze, no solo por la magnitud del partido, sino también porque enfrentará justamente a uno de los clubes donde brilló como futbolista.

El duelo entre Arsenal y PSG genera enorme expectativa en Europa por el estilo ofensivo de ambos equipos y por la posibilidad de que los ingleses vuelvan a conquistar una Champions después de años de frustraciones continentales. Para Arteta, la final representa la consolidación de un proceso que comenzó hace varias temporadas. Para Heinze, en cambio, puede transformarse en el mayor logro de su carrera como integrante de un cuerpo técnico.