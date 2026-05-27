Cuánto dinero gana el campeón de la Champions League 2026: el premio económico

La UEFA Champions League es el torneo más importante que tiene el continente europeo. Desde su primera edición en 1955 se lo disputan los mejores equipos de Europa, aunque ha cambiado a lo largo del tiempo. En un principio solo lo disputaban los campeones de cada liga, en un torneo que en su primera edición tuvo apenas 16 clubes participantes y que ganó el Real Madrid.
Pero con el pasar de los años el certamen sumó más equipos, más allá de los campeones. Y junto a esta modificación se sumó una mayor cantidad de dinero repartido en cada competencia. Y en la actualidad cuenta con millones de espectadores televisivos, grandes marcas y equipos con las mejores estrellas, lo que permite grandes pozos de dinero que suben en cada fase del campeonato.
Cuánto dinero se le da al campeón de la Champions League
- Al ganador de la Champions League se le brinda 25 millones de euros.
El reparto total de los premios por la Champions League
- Fase de grupos: 18,62 millones de euros
- Cada victoria en la fase de grupos: 2,8 millones de euros
- Octavos de final: 9,6 millones de euros
- Cuartos de final: 10,6 millones de euros
- Semifinales: 12,5 millones de euros
- Subcampeón de la Champions: 23 millones de euros
- Campeón de la Champions: 25 millones de euros
Todas las finales de la Champions League
- 1955-56 Real Madrid C. F. 4-3 Stade de Reims
- 1956-57 Real Madrid C. F. 2-0 A. C. Fiorentina
- 1957-58 Real Madrid C. F. 3-2 A. C. Milan
- 1958-59 Real Madrid C. F. 2-0 Stade de Reims
- 1959-60 Real Madrid C. F. 7-3 Eintracht Frankfurt
- 1960-61 S. L. Benfica 3-2 F. C. Barcelona
- 1961-62 S. L. Benfica 5-3 Real Madrid C. F.
- 1962-63 A. C. Milan 2-1 S. L. Benfica
- 1963-64 F. C. Internazionale 3-1 Real Madrid C. F.
- 1964-65 F. C. Internazionale 1-0 S. L. Benfica
- 1965-66 Real Madrid C. F. 2-1 FK Partizan Belgrado
- 1966-67 Celtic F. C. 2-1 F. C. Internazionale
- 1967-68 Manchester United F. C. 4-1 S. L. Benfica
- 1968-69 A. C. Milan 4-1 A. F. C. Ajax
- 1969-70 Feyenoord 2-1 Celtic F. C.
- 1970-71 A. F. C. Ajax 2-0 PAE Panathinaikos
- 1971-72 A. F. C. Ajax 2-0 F. C. Internazionale
- 1972-73 A. F. C. Ajax 1-0 Juventus F. C.
- 1973-74 F. C. Bayern 1-1, 4-0 (des.) Atlético de Madrid
- 1974-75 F. C. Bayern 2-0 Leeds United F. C.
- 1975-76 F. C. Bayern 1-0 A. S. Saint-Étienne
- 1976-77 Liverpool F. C. 3-1 Borussia Mönchengladbach
- 1977-78 Liverpool F. C. 1-0 Club Brujas KV
- 1978-79 Nottingham Forest F. C. 1-0 Malmö FF
- 1979-80 Nottingham Forest F. C. 1-0 Hamburger S. V.
- 1980-81 Liverpool F. C. 1-0 Real Madrid C. F.
- 1981-82 Aston Villa F. C. 1-0 F. C. Bayern
- 1982-83 Hamburger S. V. 1-0 Juventus F. C.
- 1983-84 Liverpool F. C. 1-1 (4-2 pen.) A. S. Roma
- 1984-85 Juventus F. C. 1-0 Liverpool F. C.
- 1985-86 F. C. Steaua București 0-0 (2-0 pen.) F. C. Barcelona
- 1986-87 F. C. Porto 2-1 F. C. Bayern
- 1987-88 PSV Eindhoven 0-0 (6-5 pen.) S. L. Benfica
- 1988-89 A. C. Milan 4-0 F. C. Steaua București
- 1989-90 A. C. Milan 1-0 S. L. Benfica
- 1990-91 F. K. Crvena Zvezda 0-0 (5-3 pen.) Olympique de Marseille
- 1991-92 F. C. Barcelona 1-0 U. C. Sampdoria
- 1992-93 Olympique de Marseille 1-0 A. C. Milan
- 1993-94 A. C. Milan 4-0 F. C. Barcelona
- 1994-95 A. F. C. Ajax 1-0 A. C. Milan
- 1995-96 Juventus F. C. 1-1 (4-2 pen.) A. F. C. Ajax
- 1996-97 B. V. Borussia 3-1 Juventus F. C.
- 1997-98 Real Madrid C. F. 1-0 Juventus F. C.
- 1998-99 Manchester United F. C. 2-1 F. C. Bayern
- 1999-00 Real Madrid C. F. 3-0 Valencia C. F.
- 2000-01 F. C. Bayern 1-1 (5-4 pen.) Valencia C. F.
- 2001-02 Real Madrid C. F. 2-1 Bayer Leverkusen
- 2002-03 A. C. Milan 0-0 (3-2 pen.) Juventus F. C.
- 2003-04 F. C. Porto 3-0 A. S. Mónaco F. C.
- 2004-05 Liverpool F. C. 3-3 (3-2 pen.) A. C. Milan
- 2005-06 F. C. Barcelona 2-1 Arsenal F. C.
- 2006-07 A. C. Milan 2-1 Liverpool F. C.
- 2007-08 Manchester United F. C. 1-1 (6-5 pen.) Chelsea F. C.
- 2008-09 F. C. Barcelona 2-0 Manchester United F. C.
- 2009-10 F. C. Internazionale 2-0 F. C. Bayern
- 2010-11 F. C. Barcelona 3-1 Manchester United F. C.
- 2011-12 Chelsea F. C. 1-1 (4-3 pen.) F. C. Bayern
- 2012-13 F. C. Bayern 2-1 B. V. Borussia
- 2013-14 Real Madrid C. F. 4-1 Atlético de Madrid
- 2014-15 F. C. Barcelona 3-1 Juventus F. C.
- 2015-16 Real Madrid C. F. 1-1 (5-3 pen.) Atlético de Madrid
- 2016-17 Real Madrid C. F. 4-1 Juventus
- 2017-18 Real Madrid C. F. 3-1 Liverpool
- 2018-19 Liverpool 2-0 Tottenham
- 2019-2020 Bayern 1-0 PSG
- 2020-2021 Chelsea 1-0 Manchester City
- 2021-2022 Real Madrid 1-0 Liverpool
- 2022-2023 Manchester City 1-0 Inter de Milán
- 2023-2024 Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund
- 2024-2025 PSG 5-0 Inter de Milán